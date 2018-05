Wojska Obrony Terytorialnej liczniejsze od rezerwy. Do końca roku mają być jeszcze silniejsze

Wojska Obrony Terytorialnej liczą już ponad 10 tys żołnierzy. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal defence.24.pl, WOT mają już w swoich szeregach więcej żołnierzy niż Narodowe Siły Rezerwowe.

„Jak poinformował ppłk Marek Pietrzak, rzecznik Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, w dniach od 11 do 12 maja rozpoczęły się szkolenia podstawowe i wyrównawcze ochotników z Podlasia, Lubelszczyzny, Podkarpacia oraz Mazowsza. Do czterech brygad Obrony Terytorialnej dołączyło prawie 600 nowych żołnierzy, co spowodowało, że liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła 10 tysięcy” – podał portal.

Jego dziennikarzom udało się nieoficjalnie dowiedzieć, że liczebność piątego rodzaju sił zbrojnych jest już wyższa od potencjału ludzkiego jakim dysponują Narodowe Siły Rezerwowe.

Z informacji podanych przez rzecznika dowództwa WOT wynika, że w całym kraju w sumie chęć przynależności do tego rodzaju sił złożyło ponad 17 tys osób. Szacuje się, że do końca roku sił będą już liczyły 20 tys żołnierzy, z czego 17 tys będą stanowili żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową.

Niedawno wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz ujawnił, że w budżecie na rok 2018 uwzględniono wydatki na utrzymanie 17 142 żołnierzy TSW, 110 tys żołnierzy zawodowych i 12 tys NSR.

W tym roku budżet państwa przeznaczy na WOT kwotę 1,504 mld zł. Z tej puli 576,9 mln mają wynieść wydatki osobowe, a prawie 936 mln – wydatki majątkowe.

Źródło: defence24.pl