Żydzi wybili monetę z podobizną prezydenta USA. „Teraz Trump buduje dom w Jerozolimie”

Żydowska organizacja Mikdash Educational Center wybiła złotą monetę z podobizną Donalda Trumpa. Jest to podziękowanie prezydentowi USA za pojęcie decyzji o przeniesieniu ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy.

Decyzja Trumpa wywołała pod koniec ubiegłego roku wściekłość świata arabskiego i irytację w szeregach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przenosiny amerykańskiej ambasady do Jerozolimy przypadło za to do gustu społeczności żydowskiej, która postrzega to miasto jako swoją stolicę.

Organizacja nazwała wybity przez siebie pieniądz „Monetą Świątynną”. Znajduje się na niej podobizna Trumpa i perskiego króla Cyrusa oraz jest opatrzona biblijnym cytatem „I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie”.

Podobizna Trumpa na monecie to dowód wdzięczności za decyzję o przenosinach ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy.

Prezydent Trump realizuje proroctwo przenosząc amerykańską ambasadę do Jerozolimy. Tak jak powiedział król Cyrus 2500 lat temu: „rozkazał mi zbudować Mu dom w Jerozolimie”, tak teraz Trump buduje dom w Jerozolimie – można przeczytać w oświadczeniu organizacji.

Pozłacaną monetę z podobizną Trumpa można zakupić za 70 dol., jest też srebrna wersja, która kosztuje 50 dol. Organizacja poinformowała, że dochody ze sprzedaży monet zostaną przeznaczone na „szerzenie światła Jerozolimy i ducha jej świętej Świątyni po całym świecie”.

Źródło: rp.pl