Najnowsze informacje o stanie zdrowia Kaczyńskiego. „Tak silny ból, że uniemożliwił mu poruszanie się o własnych siłach”

Najnowsze informacje o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Spekulacje o tym, co dolega prezesowi największej partii w Polsce, były jednym z głównych tematów. W rozmowie z „Wprost” szczegóły zdradził Adam Bielan.

Prezes długo zwlekał z podjęciem leczenia, aż w ostatnim czasie uraz spowodował tak silny ból, że uniemożliwił mu poruszanie się o własnych siłach – powiedział Bielan. Jak dodał jedyną poważną dolegliwością, z którą zmaga się prezes PiS, jest uraz kolana.

Jak każdy w podobnej sytuacji, posłużył się kulami ortopedycznymi, co tabloidy skrzętnie udokumentowały zdjęciami. Taka jest, niestety, specyfika plotkarskiej prasy. W tym jednakże przypadku nie mogę oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z podwójnymi standardami – dodawał.

Wyjaśnił też, co ma na myśli, mówiąc o „podwójnych standardach”. Gdy poważne kłopoty zdrowotne dotyczą liderów Platformy, media milczą. Również my milczymy, ponieważ do tej pory istniała taka niepisana reguła – stwierdził.

Tylko, że opozycja właściwie nie ma żadnego wpływu na sprawy dotyczące funkcjonowania państwa, a tu przecież chodzi o stan zdrowia „naczelnika”. Tymczasem kiedy Jarosław Kaczyński nabawił się urazu kolana, z jakim regularnie boryka się chociażby wielu sportowców, żyją tym wszystkie media w kraju – żali się jednak Bielan.

Relacjom medialnym dotyczącym stanu zdrowia Kaczyńskiego Bielan poświęcił więcej miejsca. Gdy poważne kłopoty zdrowotne dotyczą liderów Platformy, media milczą. Również my milczymy, ponieważ do tej pory istniała taka niepisana reguła. – zaznaczył. Tymczasem kiedy Jarosław Kaczyński nabawił się urazu kolana, z jakim regularnie boryka się chociażby wielu sportowców, żyją tym wszystkie media w kraju. – dodał.

Tak, na ten czas (dwa tygodnie – Red.) siłą rzeczy zmuszony będzie ograniczyć swoją aktywność publiczną. Ale powtarzam: Jarosław Kaczyński ma dość typowy uraz kolana. Szczęśliwie nie jest ani piłkarzem, ani tancerzem, więc nie eliminuje go on z wykonywania zawodu – podsumował Bielan.

