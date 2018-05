Prawo do broni w praktyce. Uzbrojona matka broniła dzieci. Napastnik dał się zaskoczyć [VIDEO]

Kiedy 21-letni Elivelton Moreira zbliżał się do grupy matek i dzieci stojących przed wejściem do szkoły podstawowej nie spodziewał się, co go czeka. Miał pecha. Trafił na doświadczoną policjantkę po służbie. Kobieta była uzbrojona. Raz jeszcze sprawdziło się twierdzenie, że złego człowieka z bronią może powstrzymać tylko dobry człowiek z bronią.

Na zarejestrowanym przed budynkiem szkoły podstawowej w Sao Paulo nagraniu widać mężczyznę, który szybkim krokiem zbliżą się do grupy matek i ich dzieci. Elivelton Moreira miał przy sobie broń i najprawdopodobniej chciał dokonać rabunku.

Wydawało mu się, że obrał sobie dobry cel. Matki i dzieci miały dać się łatwo sterroryzować. Moreira miał jednak pecha. W tłumie, do którego podszedł stała 41-letnia policjantka po służbie.

Katia da Silva Sastre działa tak, jak ją wyszkolono. Najpierw odepchnęła jedną z dziewczynek, a następnie oddała strzały w kierunku napastnika. Kobieta miała przy sobie broń i umiała z niej skorzystać.

Choć na materiale video ciężko dostrzec, co się dokładnie stało, policjantka trafiła napastnika aż trzy razy. Kule dosięgły klatki piersiowej i nogi. Moreira upadł na ziemię. Strzelił dwa razy. Pierwszy z pocisków chybił celu, drugi utknął w komorze pistoletu. Nie mógł dalej walczyć.

Sastre odtrąciła leżący na ulicy pistolet i obezwładniła mężczyznę. Wkrótce na miejscu pojawili się policjanci oraz karetka, która zabrała Moreira do szpitala. Rany okazały się jednak zbyt poważne. Mężczyzna zmarł.

Pytana przez dziennikarzy policjantka powiedziała: Myślałam tylko o obronie innych matek, dzieci, swojego życia i życia mojej córki.

