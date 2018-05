To będzie koszmar. Zaczynamy śpiewać z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Obyśmy tak nie grali [WIDEO]

Mistrzostwa Świata, czy wielkie imprezy piłkarskie pobudzają naszych artystów estrady i klepiska do komponowania utworów śpiewanych na cześć naszej reprezentacji. Sukcesów Krzysztofowi Krawczykowi pozazdrościł teraz Marian Lichman, który uraczył nas swym własnym wytworem.

Dokładnie nie wiadomo o co chodzi, ale jakoś tak wychodzi, że jak polscy piłkarze mają brać udział w wielkiej imprezie to niketórych nachodzi ochota, by spiewać, nagrywać, a potem się tym chwalić.

I jak zawsze pozostaje się modlić, by utwory te nie wpłynęły na ich formę. Przy zbożnym dziele zagrzewania naszych do boju poległa nawet Edyta Górniak. Hymn w jej wykonaniu uśpił naszych piłkarzy w Korei. Być może przy piosence Mariana Lichmana będą podskakiwać.

Lewandowskiemu lepiej tego nie puszczać. Po czymś takim można nawet nie chcieć wyjść na boisko.

Na wszelki wypadek należałoby też jakoś z sieci usunąć pieśń Marka Torzewskiego

No i lepiej by Edyta Górniak Górniak nam hymnu nie śpiewała

