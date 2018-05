To nie mieści się w głowie! Muzułmanie w Belgii skatowali mężczyznę, bo pił alkohol w restauracji [VIDEO]

To nie mieści się w głowie! Czy Belgia to jeszcze stabilne państwo? Starszy mężczyzna wraz ze swoim synem zostali brutalnie pobici. Muzułmanie krzesłami i pięściami atakowali ich za to, że popijali alkohol w lokalu serwującym kebaby, na co właściciel restauracji nie wyraził zgody.

Jak podają belgijskie media do wydarzenia doszło w Antwerpii. Mężczyznę i jego syna brutalnie zaatakował właściciel lokalu, gdy zauważył, że ci piją alkohol, którego nie wolno pić w jego lokalu.

Wkrótce doszło do linczu i do agresywnego właściciela dołączyli zgromadzeni w restauracji muzułmanie.

Widzimy na nagraniu , jak dwójka mężczyzn próbuje uciec. Starszego mężczyznę powalono na ziemię, kopano, a nawet katowano krzesłami.

Widząc tą agresję muzułmanów część przechodniów próbowała pomóc napadniętym mężczyznom.

Jaki był efekt? Muzułmanie jeszcze bardziej się zdenerwowali i zaatakowali osoby chcące pomóc. W ruch poszły pięści i krzesła.

Obaj mężczyźni zostali zabrani do szpitala, policja przekazała, że jeden z nich ma złamania, a konsekwencje bójki „można nazwać poważnymi”.

Policja już zajmuje się tą sprawą.

SHOCKING VIDEO: Elderly man is being attacked after drinking alcohol in front of a halal food restaurant in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/7d1GgGQaNp — BNL NEWS (@BreakingNLive) May 13, 2018

Źródło: twitter.com:OnlineMagazin/dorzeczy.pl/wolnosc24.pl