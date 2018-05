Berlin nie chce wypełniać zobowiązań wobec NATO. Bundeswehra bez pieniędzy?

Niemieckie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że do 2025 r. podniesie wydatki na wojsko do poziomu 1,5 proc. PKB. Wzrost jest powolny, ale stabilny. Problem w tym, że Niemcy, jako państwo NATO powinno wydawać na obronność 2 proc. PKB. Berlin nie chce inwestować w bezpieczeństwo, a stan niemieckiej armii jest coraz gorszy.

Aktualnie Niemcy wydają na swoje siły zbrojne ok. 1,2 proc. PKB. Armia jest stale niedofinansowana. Brakuje pieniędzy na nowoczesne uzbrojenie i wyposażanie. Nie ma również środków na utrzymywanie posiadanego sprzętu, który niszczeje w magazynach.

W tym kontekście warto przypomnieć niedawne doniesienia prasowe dotyczące pilotów śmigłowców. Ze względu na brak dostępu do maszyn wielu z nich straciło licencje pilotów, ponieważ nie wylatali odpowiedniej ilości godzin. Wybuch skandal a żołnierzom stworzono ostatecznie możliwość odbycia szkoleń i odzyskania licencji. Niemniej jednak sprawa pokazuje stan niemieckiej armii.

Zgodnie z deklaracjami, jakie złożono podczas szczytu NATO w Newport, członkowie zobowiązali się, że do 2024 podniosą wydatki na obronność do poziomu 2 proc. PKB. Wygląda na to, że Berlin nie zamierza wywiązywać się z ustaleń spotkania.

Od końca zimnej wojny Niemcy systematycznie obcinali wydatki na armię, siły powietrzne i marynarkę. Państwo stało się swoistą republiką handlową, która stosuje przewagę ekonomiczną, polityczną oraz tzw. soft power do osiągnięcia swoich celów.

Wobec poglądów, które wskazują na rozkład niemieckich sił zbrojnych i niższość Bundeswehry w stosunku do polskiej armii należy pamiętać o środkach pieniężnych liczonych nie w procentach a sumach bezwzględnych.

Niemcy przeznaczają na swoje siły zbrojne prawie 40 mld euro. Dla porównania budżet polskiego MON na rok 2017 wyniósł 37,4 mld zł. Co więcej, nasz zachodni sąsiad jest z łatwością w stanie przestawić swoją gospodarkę na nowoczesną produkcję wojenną.

Inną kwestią jest fakt, iż Berlin właściwie nie potrzebuje dużych i nowoczesnych sił zbrojnych. Niemcy nie mają wrogów ani w Europie, ani na świecie.

Źródło: dw.com/wolnosc24.pl