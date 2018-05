Cejrowski ostro o konstytucji biznesu. „Chcemy wolności! A nie wtrącania się, przez władze we wszystkie nasze sprawy!” [Video]

Wojciech Cejrowski w trafny sposób wypowiedział się na temat kluczowego dla premiera Mateusza Morawieckiego projektu, jakim jest -„Konstytucji Biznesu”. Popularny podróżnik i publicysta na swoim kanale na YouTube w programie „Felieton Radiowy” powiedział wprost, że nie jest zwolennikiem nowych regulacji i przepisów. „Chcemy wolności! A nie wtrącania się, przez władze we wszystkie nasze sprawy!” Wytknął temu projektowi także oczywiste błędy.

Oto jak Wojciech Cejrowski komentuje „konstytucję Biznesu” i ciągle powstające nowe przepisy i regulacje względem obywatela.

„Z początkiem maja weszła w życie, konstytucja biznesu. Po co? Powinno wejść coś innego, ja bym przepisy skreślał a nie wprowadzał nowe.”

„Przepisów powinno być mniej a filozofia państwa powinna być odwrotna od obecnej. Mniej urzędów, mniej władzy, a nie urząd na wszytko, zezwolenia, licencje, koncesje, kontrole!”

W tym momencie pada zdanie, które redakcja Najwyższego Czasu życzy Państwu i sobie.

„Chcemy wolności! A nie wtrącania się, przez władze we wszystkie nasze sprawy!” – mówi na antenie Wojciech Cejrowski.

„W tej konstytucji biznesu pojawiła się klauzula pewności, która oznacza tyle, że jeżeli urząd jest ślamazarny i przekroczy termin, to obywatel z automatu otrzymuje państwową zgodę. Słodkie prawda?”

„No tak ,ale z punktu widzenia całego państwa to jest niedobre, bo to oznacza bałagan. Komuś się uda, potem ktoś inny poprosi o takie samo zezwolenia, ale dostanie odmowę. Zgodną z przepisami i w terminie i co wtedy?”

„No bałagan, bo jeden obywatel sobie zabudował balkon zgodnie z prawem. Klauzula pewności, termin przekroczony a drugiemu nie pozwolili zabudować balkonu obok, też zgodnie z prawem, bo odpisali w terminie!”

„No to ten drugi co ma zrobić? Do sądu pójdzie? Przecież mamy być równi wobec prawa i ma, być sprawiedliwie a jest bałagan.”

„Tak to jest, jak się wprowadza kolejne przepisy, zamiast skreślać poprzednie. Urząd w ogolę, nie powinien decydować o większości spraw, ja jestem za taką właśnie filozofią państwa.”

„Urzędy w ogóle nie powinny zajmować się wydawaniem zezwoleń. Powinny rejestrować ważne fakty, czyli zamiast zezwolenia budowlanego, urząd powinien rejestrować kolejne powstające budynki. Żebyśmy w jednym miejscu mieli spis wszystkich takich budynków. Bo taki spis może się kiedyś przydać.”

Poniżej całe nagranie Wojciecha Cejrowskiego.

