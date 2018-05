Ekstra-Kompromitacja Ekstraklasy! Feta mistrzowska nie odbędzie się w Poznaniu bo boją się kibiców!

Kompromitacja Ekstraklasy! W przypadku zdobycia mistrzostwa Polski po meczu z Lechem w Poznaniu piłkarze Legii Warszawa jak najszybciej wrócą do stolicy i jeszcze w niedzielę rozpoczną fetę mistrzowską. Jeśli po tytuł sięgnie Jagiellonia, zespół Ireneusza Mamrota świętować będzie w Białymstoku.

Oświadczenie w tej sprawie wydała we wtorkowy wieczór Ekstraklasa S.A. po rozmowach z przedstawicielami Lecha, Legii i Jagiellonii.

Przed ostatnią kolejką rozgrywek na mistrzostwo szansę mają już tylko warszawianie oraz „Jaga”, która podejmie Wisłę Płock. Spotkania w Poznaniu i Białymstoku rozpoczną się w niedzielę o godzinie 18.

„Lech Poznań zobowiązał się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, mających na celu zapewnienie zawodnikom, sztabowi trenerskiemu oraz kibicom (Legii) maksymalnie szybkiego opuszczenia stadionu. Dzięki temu przedstawiciele Legii mogliby jak najszybciej dotrzeć do Warszawy, by tam móc uczestniczyć w ceremonii” – napisano w komunikacie ekstraklasy.

Prawda jest taka, że ponoć profesjonalny klub piłkarski jakim jest KKS Lech Poznań boi się kiboli i jak podają dziennikarze, dlatego poprosił Ekstraklasę o tak absurdalną decyzję, by nie było fety mistrzowskiej na stadionie. Dodajmy, że kibice Lecha Poznań mówiąc delikatnie nie przepadają za kibicami Legii Warszawa.

Kilka godzin wcześniej członek zarządu warszawskiego klubu Jarosław Jankowski poinformował na Twitterze, że Legia zaproponowała przeniesienie spotkania z Lechem do stolicy.

„Dzisiaj podczas rozmowy z przedstawicielami Ekstraklasy oraz Lecha Poznań jako Legia Warszawa zaproponowaliśmy rozegranie niedzielnego meczu w Warszawie. Rozwiązałoby to problem ewentualnej ceremonii” – napisał.

Wcześniej przedstawiciele Lecha zapowiedzieli, że dekoracji mistrzów na stadionie w Poznaniu nie będzie. Tłumaczyli to względami bezpieczeństwa.

W tabeli Legia ma 67 punktów i wciąż o trzy wyprzedza Jagiellonię. Jeżeli broniący tytułu warszawianie nie przegrają w Poznaniu, to bez oglądania się na wynik spotkania Jagiellonii z Wisłą wywalczą mistrzostwo. Klub z Białegostoku potrzebuje natomiast swojego zwycięstwa oraz porażki lidera.

Lech zakończy sezon na trzecim miejscu niezależnie od wyników meczów ostatniej kolejki.

Podczas ceremonii mistrzowskiej zostaną wręczone: trofeum oraz komplet 45 medali dla zawodników, sztabu szkoleniowego oraz innych przedstawicieli mistrza Polski.

📢 Ceremonia wręczenia Trofeum Mistrza Polski odbędzie się w Warszawie lub Białymstoku. Więcej ⤵https://t.co/HVqw8jFquj — LOTTO Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 15, 2018

Oto jak na tę skandaliczną i kompromitująca decyzję zareagowali internauci.

Kabaret jakich mało.Jaga nie chce wpuścić kibiców Legii na mecz, w Poznaniu gospodarz nie dopuszcza do wręczenia medali. Proponuje aby Ekstraklasa w przyszłym roku organizowała ligę, ale w kapsle. — Lord Koks (@LordKoks) 15 maja 2018

A co ze srebrnymi i brązowymi medalami jeżeli Jaga zostanie Mistrzem? Będą wręczane w Poznaniu czy może zrobicie jakąś ceremonię w Gdańsku, albo Wrocławiu? — SebastianMalishevski (@sMalishevski) 15 maja 2018

Prawda jest taka, że cały nasz futbol został wzięty na zakładnika przez "kumatych". Przypominam, że poprzednia feta w Warszawie skończyła się tym, że porządku na murawie pilnowali właśnie "kumaci" i skopali kibica swojego klubu. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) May 15, 2018

Ej @CANALPLUS_SPORT, zadowoleni z decyzji? Fajnie się będzie montowało intro do nowego sezonu, nie? — MerytorycznyHejter (@h_k1916) May 15, 2018

Czyli w niedzielę ci kibice Legii, którzy pojadą do Poznania kibicować swojej drużynie, nie będą mogli wziąć udziału w dekoracji po ew. mistrzostwie? Czujecie paranoję LOLLO Ekstraklasy? — Mikolaj Wojcik (@MikolajWojcik) May 15, 2018

Wstyd. Żenada. Kompromitacja. @LegiaWarszawa w tej sytuacji powinna zbojkotować galę ekstraklasy, niezależnie od rozstrzygnięcia. https://t.co/7eF0cVvrnF — Kuba Majewski (@QbasLL) May 15, 2018

Jednak nazwa Ekstraklapa jest adekwatna do decyzji. Ściąganie kar od klubów i podejmowanie decyzji rodem z ministerstwa głupich kroków.

Wstyd na cały świat. https://t.co/Fe46sRDAdY — Boguś Łobacz (@BogusLWAW) May 15, 2018

