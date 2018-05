Kolejna prowokacja Platformy? Protestujący w sejmie rodzice osób niepełnosprawnych już nie owijają w bawełnę [VIDEO]

Coraz bardziej wydaje nam się, że protest rodziców osób niepełnosprawnych to polityczna akcja wymierzona w rządzących. Dzisiejsze słowa jednej z przywódczyń protestu nie zostawiają złudzeń. Zróbcie wszystko, żeby żadna osoba z PiS-u nie weszła do żadnego samorządu.

Osoby protestujące w Sejmie domagają się przede wszystkim podniesienia świadczeń na opiekę nad niepełnosprawnymi. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował rozwiązania zakładające między innymi stopniowe zwiększanie dodatków. To jednak nie jest rozwiązanie satysfakcjonujące protestujących, którzy wciąż przebywają w Sejmie.

Coraz więcej osób zarzuca protestującym, że ich działanie zaczyna mieć charakter polityczny.

Niestety potwierdza to wypowiedź jednej z kobiet, która wprost nawoływała do tego, by w wyborach samorządowych nie głosować na Prawo i Sprawiedliwość.

–”Pamiętajcie, że zbliżają się wybory samorządowe. Zróbcie wszystko, żeby żadna osoba z PiS-u nie weszła do żadnego samorządu. Dziękuję” – powiedziała.

Sama wypowiedź pewnie nie byłaby zbyt zaskakująca, gdyby nie słowa drugiej z protestujących kobiet, która od razu zaznaczyła, że protest… nie jest polityczny.

– „I to nie jest protest polityczny, może tyle, to nie jest protest polityczny” – stwierdziła.

Takie wypowiedzi niestety mogą zniechęcić Polaków do protestujących osób. Sprawa jest ważna a takie wypowiedzi zniechęcą samych polityków PiS-u do kompromisu.

Poniżej nagranie.

Ktoś ma wątpliwości ???

Za fraki i za bramę!!! pic.twitter.com/HRkAgEIJ29 — Grzegorz Tapicer 💯🇵🇱 (@SuchtaGs) May 15, 2018

