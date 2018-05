Lidl w Radomsku płonie! Trwa akcja strażaków, na szczęście klienci i pracownicy zostali ewakuowani.

Płonie Lidl w Radomsku. 12 zastępów straży pożarnej gasi pożar niemieckiego marketu w Radomsku. Zawalił się dach, nie ma informacji o osobach poszkodowanych – poinformował oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w woj. łódzkim st. kpt. Jędrzej Pawlak.

Jak dodał, informację o zgłoszeniu wpłynęła do straży we wtorek ok. godz. 13.

-„Na miejscu pracuje 12 zastępów straży. Dach objęty ogniem uległ zawaleniu” – powiedział.

Radiozet.pl, podaje, że pożar wybuchł w sklepie sieci Lidl przy ulicy Jagiellońskiej w Radomsku. Na razie nie wiadomo, dlaczego w markecie wybuchł ogień. Wykaże to dochodzenie.

Przekazał, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. „Nie wiemy ile osób się ewakuowało” – dodał st. kpt. Pawlak. Obecnie strażacy prowadzą akcję gaśniczą.

-„Na miejscu pracuje dwanaście zastępów straży pożarnej. Wiemy, że konstrukcja dachu uległa zniszczeniu. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych i rannych. Trwa walka z ogniem” – powiedziałJędrzej Pawl

Nczas.com/ radiozet.pl/ policja.pl