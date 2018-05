Oficjalne oświadczenie Janusza Korwina Mikke. „„FAKT” zamieścił informację będącą mieszaniną przekręconych faktów, pomówień i pospolitej blagi „

Dziennikarz „Faktu” kłamał? Tak twierdzi prezes partii Wolność Janusz Korwin Mikke. Dzisiaj na stronie partii wydał oficjalne oświadczenie. 13 maja dziennik „FAKT” zamieścił informację będącą mieszaniną przekręconych faktów, pomówień i pospolitej blagi.

Dziennikarz „Faktu” Robert Oleszczak w artykule „Janusz Korwin-Mikke nie może być członkiem swojej partii” jak się okazuje nie mówi prawdy i celowo przekręca fakty dla wcześniej zaplanowanej tezy. na te kłamstwa i pomówienia dzisiaj oficjalnie odpowiedział prezes partii Wolność.

Oto oficjalne oświadczenie prezesa partii Wolność Janusza Korwina Mikke.

13 maja dziennik „FAKT” zamieścił informację będącą mieszaniną przekręconych faktów, pomówień i pospolitej blagi – pochodzących od p.Roberta Oleszczaka.

P.Oleszczak był Skarbnikiem KNP, gdzie odznaczył się objawami maniactwa, a obecnie okazał się pieniaczem – i to bardzo upartym. Usiłował zablokować rejestrację partii KORWiN poprzez zgłoszenie innej partii o nazwie KORWiN. Wkrótce potem inna b. działaczka KNP, p.Anna Karbowska (oboje są powiązani z p.Arkadiuszem Oziębło, byłym Sekretarzem KNP) założyła podobno „Partię Wolności” i stara się zablokować zmianę nazwy KORWiN na WOLNOŚĆ – co przy znanej opieszałości sądów trochę opóźnia nasze działania.

Sąd Apelacyjnym oddalił pozew p.Oleszczaka, dość dobitnie przy tym wyrażając się o tego typu poczynaniach – jednak Sąd Najwyższy, ku ogólnemu zdumieniu, dopatrzył się formalnych uchybień i cofnął sprawę do Sądu Okręgowego – co spowodowało kolejną zwłokę, bo Sąd Rejestrowy postanowił zaczekać z wpisem do czasu zakończenia obydwu spraw. Co, oczywiście, nie zmienia dotychczasowych prawomocnych wyroków. Nie ma też zakazu posługiwania się nazwą „WOLNOŚĆ”. Nie sądzę, by Sąd Apelacyjny (p.Oleszczak niewątpliwie odwoła się od orzeczenia Sądu Okręgowego…) zmienił swoje stanowisko.

Wyjaśniam przy okazji, że nie tylko zmiany, ale cały Statut WOLNOŚCI jest napisany przez trzech Założycieli. Zawiera on punkt (§ 7 p.8) Członkiem Partii może zostać osoba, która (…) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, popełnione z niskich pobudek, ścigane z oskarżenia publicznego”. Jednocześnie zawiadamiam, że właśnie wczoraj dostałem zawiadomienie, że Sąd oddalił zażalenie Prokuratury na orzeczenie w/s o spoliczkowanie p.Michała Boniego, dzięki czemu ostatecznie nie grozi mi zakaz startu w wyborach.

W związku z kolportowanymi w przestrzeni publicznej przez dziennik Fakt, w tym za pośrednictwem portalu Fakt 24, nieprawdziwymi i nierzetelnymi informacjami zleciłem wystąpienie w tej sprawie o sprostowanie w trybie prawa prasowego.

Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Wolność.

Nczas.com/ wolnosc.pl