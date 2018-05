Rozdawnictwa Glińskiego ciąg dalszy. Tym razem nagrodził wierne rządowi gazety. Zobacz które

Minister Kultury rozdał dotacje dla pism. Część z aplikujących o pieniądze dostała dotacje, część nie. Wybór poza wyjątkami nie powinien być zaskoczeniem. Promowane są przede wszystkim media prorządowe.

Mminister przyznał dotacje m.in. następującym czasopismom: „Karta”, „Kino”, „Fronda Lux”, „Nowa Europa Wschodnia” i „Autoportret”.

Czytaj też: Gliński ma dość. Będą zmiany w Polskiej Fundacji Narodowej

Nie otrzymali wsparcia: „Znak”, „Kurier Wnet”, „Zeszyty Literackie”, „Liberté!”, „Midrasz” i „Res Publica Nowa”.

Zdumienie może budzić nieprzyznanie dotacji „Kurierowi Wnet”. To jedno z najbardziej opozycyjnych pism w czasach rządów koalicji PO-PSL.

Dotacje dotyczą lat 2018-2020.

Jeden podmiot mógł złożyć dwa wnioski, mógł starać się o wsparcie od 10 do 90 tys. zł (jeśli ma ono stanowić do 80 proc. budżetu planowanego projektu) lub od 90 do 150 tys. zł (jeśli będzie do maksymalnie 50 proc. całego budżetu).

Czytaj też: Falstart. Polski samochód elektryczny miał być szybko i niedrogo, a będzie ….

Najwyższe dofinansowanie – 337,5 tys. zł rozłożone na trzy lata – przyznano Fundacji Ośrodka Karta na wydanie 12 numerów kwartalnika historycznego.

Wysokie dofinansowanie otrzymały także:

292,5 tys.zł. – Fundacja Kino na publikację miesięcznika „Kino”,

264,42 tys.zł – Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu na wydawanie czasopisma „Nowa Europa Wschodnia” w wersji papierowej i elektronicznej, 228,6 tys. zł – Małopolski Instytut Kultury w Krakowie na kwartalnik „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”.

Dwie dotacje otrzymał spółka Fronda.

Żadnego wsparcie nie przyznano natomiast, co nie powinno być niespodzianką, m.in. firmie Tygodnik Powszechny (na dodatek „Książki w Tygodniku. Magazyn Literacki” do „Tygodnika Powszechnego”), Fundacji Kultura Liberalna (na tygodnik internetowy „Kultura Liberalna”), Fundacja Zeszytów Literackich (na cztery numery kwartalnika „Zeszyty Literackie”), Fundacji Liberte! (na pismo „Liberté!”).

Minister nie wesprze też takich tytułów jak m.in. „Znak”, „Midrasz”, „Więź”, „Res Publica Nowa” i „Ultramaryna”. Wyniki naboru nie są ostateczne – odwołania można składać do 21 maja.

Źródło: Wirtualne media