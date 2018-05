Ryszard Petru wypiął się na Nowoczesną i mówi wprost na temat milionowych długów partii. „Zamykam ten temat. Jak chcą to niech spłacają” [VIDEO]

Ryszard Petru wypiął się na Nowoczesną. W programie „Polityczne Graffiti” w Polsat News były lider Nowoczesnej mówi wprost, że on odchodząc z partii ma w poważaniu długi, które sam także zaciągnął. Zamykam ten temat. Jak chcą, to niech spłacają – powiedział w programie.

Ryszard Petru w Polsat News wypowiedział się na temat długu, jaki ma Nowoczesna. Były lider partii przyznał, że wszyscy ją zadłużyli, bo to była „wspólna decyzja”.

– „Z tego co wiem, była próba kolejnej restrukturyzacji długu, czyli przeniesienia spłat na inne okresy, ale nie wiem, jak to wygląda, nie widziałem tego.”

–”Był słynny błąd przelewu. Uważam, że PKW niesprawiedliwie potraktowała Nowoczesną. Nie mniej jednak dziwię się tez, że tego aspektu nikt nie brał w Nowoczesnej pod uwagę.”

-„Rzeczywiście Nowoczesna będzie musiała teraz ten dług dług spłacić sama, beze mnie. Ci, co zostali. Przez ostatnie pół roku to ja już nie mam dostępu do informacji. Mało miałem, teraz w ogóle” – mówił.

Przypomnijmy, że według Nowoczesnej składa się m.in. kredyt w banku PKO, a także ok. 2 mln zł za nieprawidłowe rozliczenie wyborcze. Partia straciła też państwowe subwencje, przysługujące partiom znajdującym się w Sejmie – co roku to około 6 mln zł.

Były lider Nowoczesnej przyznał, że będzie tworzył nową partię, ale dopiero po wyborach samorządowych.

–”Nazwałem to społeczno-liberalną partią. Oznacza to takie ugrupowanie, które z jednej strony promuje przedsiębiorczość, niskie podatniki. Chodzi o to, upraszczając, niskie podatki, promocja przedsiębiorczości, ale jednocześnie umiejętność zajęcia się tymi, którzy najbardziej potrzebują, żeby były dwa filary, by pieniądze szły na tego typu potrzeby” – powiedział.

Poniżej nagranie.

Ryszard Petru: @Nowoczesna będzie musiała ten dług teraz spłacić, sama, beze mnie.

– No to kto będzie musiał go spłacić?

Ryszard Petru: Ci co zostali. Niech spłacają, Jak chcą, to niech spłacają. pic.twitter.com/YHhl0qQeyL — Waldemar Kowal_2 (@waldemar_kowal) May 15, 2018

Nczas.com/ polsatnews.pl