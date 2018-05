„To było piekło!” Wstrząsające relacje uratowanych górników z kopalni Zofiówka

Górnicy uratowani z kopalni „Zofiówka” po raz pierwszy powiedzieli co przeżyli na dole w kopalni, kiedy nastąpił wstrząs i zawał.

„Piekło. To było piekło. Ale wiedziałem, że przyjdą po nas. Nie ma takiej opcji, aby odpuścili i nas zostawili” – powiedział TVP Łukasz Baranowski, jeden z uratowanych górników kopalni Zofiówka.

„Gdy mnie wyciągnęli, zrozumiałem, że wielu osobom zależy na mnie. Że żona bardzo mnie kocha, a rodzina jest najważniejsza” – dodał Mateusz Obrzut, drugi z ocalonych.

Obaj górnicy to jedyni uratowani z katastrofy, jaka wydarzyła się w kopalni „Zofiówka”. Tam doszło do najsilniejszego w blisko 50-letniej historii kopalni Zofiówka wstrząsu górotworu, o sile szacowanej od ok. 3,4 do 3,9 w skali Richtera, w sobotę 5 maja ok. godz. 11.

Łukasz Baranowski przyznał, że po tąpnięciu nie zdawał sobie sprawy, jak długi odcinek pokonali z Mateuszem Obrzutem, szukając ratunku w absolutnej ciemności, wypełnionej duszącym pyłem i metanem.

„To było piekło. Nie pamiętam momentu tąpnięcia. Straciliśmy przytomność na 40 minut, a gdy się obudziliśmy, to próbowaliśmy się wydostać za wszelką cenę. Nie pamiętam tych 500 metrów” – powiedział.

Obrzut dodał, że zapamiętał, że nie odczuwał wtedy bólu, choć miał uszkodzoną łopatkę i kręgosłup.

„Gdy mnie wyciągnęli, zrozumiałem, że wielu osobom zależy na mnie. Że żona bardzo mnie kocha, a rodzina jest najważniejsza. Cieszyłem się, widząc trawę i słońce. Jakbym je zobaczył pierwszy raz”.

