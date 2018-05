Złote rady Magdaleny Środy. Chce żeby Kaczyński korzystał z marksizmu

Marks był wielkim filozofem XIX wieku, którego wykorzystano tak, a nie inaczej. Fryderyk Nitsche też został wykorzystany – stwierdziła Magdalena Środa w czasie programu „Onet Rano”. Etyk uznała, że Kaczyński i całe PiS zdecydowanie powinno sięgnąć po książki twórcy komunistycznej ideologii.

Gdyby PiS poczytał trochę tego Marksa – tam jest bardzo duży lewicowy ładunek, zwłaszcza w jego wczesnych pracach. Myślę, że tak jak prezes Kaczyński garściami korzysta z Machiavellego, tak samo mógłby korzystać z Marksa – przyznała Środa.

Okazuje się, że Środa, która słynie z zamiłowania do ataków na aktualną władzę, dołączyła do chóru obrońców i apologetów Karola Marksa, którego prace stały się fundamentem komunistycznych i socjalistycznych ideologii.

ZOBACZ: Wojna w Strefie Gazy?! Trwają bombardowania ze strony Izraela. Palestyńczycy: już 40 ofiar śmiertelnych i 2000 rannych [VIDEO+18]

Natomiast moje pytanie jest takie, czy to jest aż tak straszna ignorancja, czy naprawdę średniowieczne polowanie na czarownice? Wymyśla się wroga. Najpierw, to był gender, gej, uchodźca. Teraz uosobieniem wszelkiego zła jest Marks. To kuriozalne – mówiła etyk.

Środa odniosła się również do kwestii protestu matek niepełnosprawnych w Sejmie. Przyznała, że całość przypomina jej strajki okupacyjne w latach 80.

Powiedziała również: To jest władza, która zaczyna się coraz bardziej bać swojego suwerena i to jest widoczne w parlamencie. To jest też rodzaj psychicznego szantażu dla strajkujących. Jak ludzie żyją w ekstremalnych warunkach, tak jak oni na korytarzach, to wsparcie jest ważne. Oni są od tego odcięci.

SPRAWDŹ TAKŻE: „Beata Szydło na ringu” – to nagranie podbija sieć! Żałosna próba ośmieszenia rządu PiS-u ze strony totalnej opozycji [VIDEO]

Źródło: onet.pl/wolnosc24.pl