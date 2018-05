Już dzisiaj zapadnie kluczowa decyzja w sprawie Tomasza Komendy. „Nadal jest skazany”

Od środy Sąd Najwyższy będzie zajmował się sprawą Tomasza Komendy. Niesprawiedliwie osądzony mężczyzna spędził za kratami 18 lat. Zaraz po tym jak SN podejmie decyzję o jego uniewinnieniu, Komenda rozpocznie kolejną batalię. Tym razem powalczy o rekordowe odszkodowanie za niesłusznie skazanie i odbycie kary.

Wszyscy z wielką nadzieją przygotowujemy się do wyjazdu do Warszawy – powiedział jeszcze we wtorek dla wp.pl, brat Tomasz Komendy, Gerard. W SN wspierać Komendę będzie cała rodzina. Jego reprezentantem jest mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości.

Rozpatrzenie sprawy Komendy zaplanowano w SN na godz. 9.20. Mężczyzna mimo, że 15. marca opuścił więzienie, formalnie nadal jest skazany. Prokuratura zarządziła jednak wznowienie śledztwa i przedstawiła 18 argumentów za uniewinnieniem.

Sąd może od razu ocenić dowody i zdecydować o uniewinnieniu, ewentualnie skieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy czy Apelacyjny we Wrocławiu – mówił wp.pl Ćwiąkalski. Straszne brzemię może zostać zdjęte z Komendy jeszcze dzisiaj.

To kolejny ważny dzień, w którym decydują się losy Tomasza Komendy. Korzystny wyrok otworzy drogę do odszkodowania i zadośćuczynienia za 18 lat straconych w więzieniu – dodał obrońca.

Nie jest znana dokładna kwota o jaką powalczy Komanda. Wiadomo tylko, że chodzi o kilka milionów złotych. Dla przykładu w 2016 roku Tomasz Kowalczyk uzyskał 2,7 mln rekompensaty za 12 lat spędzonych w więzieniu. Karę odbywał za morderstwo, którego się nie dopuścił.

Komenda może liczyć na znacznie więcej. Odbył dłuższą karę, poza tym przeszedł piekło. Współwięźniowie znęcali się nad nim, za rzekomy gwałt i morderstwo 15-latki. Mężczyzna miał kilka prób samobójczych.

Nie powinniśmy jednak skupiać się na kwocie. Młodości, którą stracił Tomasz Komenda nikt mu już nie zwróci. W więzieniu przeżył straszne chwile. Nigdy nie był na przepustce, cztery razy odmówiono mu warunkowego zwolnienia. Skarb państwa musi temu człowiekowi wyrównać krzywdę i pomóc w powrocie do w miarę normalnego życia – mówił Ćwiąkalski.

Źródło: wp.pl