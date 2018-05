Marian Kowalski startuje w wyborach na Prezydenta! „Kandydat PiS-u gwarantuje zwycięstwo stronie KODziarskiej”

Marian Kowalski, prezes partii Ruch 11 Listopada i były wiceprezes Ruchu Narodowego ogłosił, że będzie ubiegał się o fotel prezydenta Lublina. Komentator telewizji „Idź pod prąd” zdradził, co skłoniło go do podjęcia tej decyzji.

„Podjąłem świadomą decyzję o starcie w jesiennych wyborach samorządowych na prezydenta miasta Lublina! Nie zamierzam patrzeć na to jak państwo Polskie jest upokarzane na każdym możliwym odcinku!” – napisał na Facebooku Marian Kowalski.

Pierwszy raz o swoich zamiarach poinformował 12 maja podczas programu „Kowalski&Chojecki na żywo” w internetowej telewizji „Idź Pod Prąd”.

Jak mówi sam Kowalski główny powód decyzji podał wystawienie bezbarwnego kandydata przez Prawo i Sprawiedliwość, Sylwestra Tułajewa, który „gwarantuje zwycięstwo stronie KODziarskiej”.

Kandydatem PiS na prezydenta Lublina jest poseł Sylwester Tułajew. O kolejną kadencję będzie ubiegał się też urzędujący Prezydent Krzysztof Żuk (PO). Poinformował on, że będzie walczył o reelekcję z własnego komitetu. Może liczyć na poparcie SLD, Nowoczesnej i PSL.

