Ogromna tragedia. Zawalił się budowany wiadukt drogowy. Nie żyje 16 osób, kilkadziesiąt jest rannych

Do ogromnej tragedii doszło w Indiach! Wiadukt drogowy, który był w trakcie budowy zawalił się, zabijając przy tym co najmniej 16 osób. Do zdarzenia doszło w mieście Varanasi, oprócz ofiar śmiertelnych, kolejnych kilkadziesiąt osób zostało rannych.

Służby poinformowały, że na przechodniów i pojazdy runął 20-metrowy dźwigar. Na miejsce przysłano siedem dźwigów oraz wojsko – dodano.

Jak podała policja większość ofiar śmiertelnych to osoby, które podróżowały samochodami. Urzędnicy zaordynowali już przeprowadzenie śledztwa w sprawie tego, kto odpowiada za tragedię, na razie nikogo nie aresztowano.

„CBS News” wskazuje, że w większości dotychczasowych podobnych wypadków przyczyną były złej jakości materiały, a najczęściej błędy, źle wyszkolonych pracowników.

