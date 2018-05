PiS na orbicie! „Resort pracuje nad uproszczeniem przepisów podatkowych”

Jesteśmy przekonani, że główna część naszych reform zakończyła się powodzeniem – stwierdził wiceminister finansów Paweł Gruza. Urzędnik udzielił wywiadu portalowi businessinsider.com.pl w czasie X Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Zbieramy sygnały od przedsiębiorców, gdzie są przepisy, które nikomu nie służą. Na pierwszy rzut bierzemy stawki VAT, które będziemy chcieli uprościć – powiedział Gruza. Dodał również: Mam nadzieję, że ta zmora dla przedsiębiorców zostanie wyeliminowana.

Dzisiaj jesteśmy na etapie, że po wzięciu głębszego oddechu budżetowego, w związku z dodatkowymi dochodami budżetowymi, możemy przekierować nasze wysiłki i sfocusować się na ulepszeniach, uproszczeniach, racjonalizacji naszego systemu podatkowego. Bardzo ciężko teraz nad tym pracujemy – kontynuował.

Słowa wiceministra brzmią bardzo przekonująco i obiecująco. Problem w tym, że PiS wciąż tylko komplikuje działalność gospodarczą w naszym kraju. Rząd dokręca śrubę małym i średnim przedsiębiorstwom, zaostrza kontrole.

Równocześnie wydaje miliony złotych, by ściągnąć do Polski zagraniczne korporacje, które najczęściej unikają płacenia podatków w naszym kraju, do czego wykorzystują luki prawne.

Źródło: businessinsider.com.pl/wolnosc24.pl