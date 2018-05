Powstał dron wielkości muchy! RoboFly to najnowszy cud techniki. Czy posłuży do inwigilowania obywateli? [VIDEO]

Zespół amerykańskich naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle stworzył najlżejszego na świecie, bezprzewodowego drona wielkości owada. Urządzenie nazwane „RoboFly” zostanie jeszcze w tym miesiącu oficjalnie zaprezentowane. Czy taki mały dron w przyszłości może inwigilować obywateli?

O dokonaniu zespołu pod kierownictwem Sawyera Fullera informuje na swojej stronie internetowej tygodnik „Economist”.

Z jego relacji wynika, że tworząc robotyczną muchę naukowcy musieli rozwiązać trzy istotne kwestie: znalezienie odpowiedniego napędu dla urządzenia, zadbanie by był on na tyle lekki aby dron uniósł się w powietrze oraz dopasowanie do niego jak najlżejszego źródła zasilania.

W 2013 roku Fuller był członkiem zespołu badawczego Uniwersytetu Harvarda, który stworzył robotycznego owada, ważącego zaledwie 80 megagramów. Naukowcy w swej pracy wzorowali się wtedy rozwiązaniami ze świata natury, stosując m.in. skrzydła machające z prędkością 120 razy na sekundę, czyli podobnie jak u muchy.

Jednak wtedy urządzenie zasilane było przez cienki kabel, który służył również do komunikacji z dronem.

Obecnie zespół Fullera dokonał kilku istotnych zmian. Zredukowano wagę skrzydeł robotycznego owada, wycinając laserem obwody w folii miedzianej. Drona wyposażono również w ważące 8 megagramów ogniwo solarne, na które kierowana jest wiązka lasera.

Dzięki temu rozwiązaniu można zasilać robotyczną muchę bez konieczności podłączania kabla. Jednak naukowcom do tej pory nie udało się opracować technologii śledzenia drona przez laser, przez co niemożliwe jest zasilanie go w momencie, gdy urządzenie wylatuje poza wiązkę – dodaje „Economist”.

Pozostaje również kwestia stworzenia odpowiedniego systemu komunikacji z dronem.

Robotyczna mucha ma być oficjalnie zaprezentowana na międzynarodowej konferencji poświęconej robotyce i automatyzacji, która odbędzie się w Brisbane w Australii w dniach 21-25 maja.

Źródło: PAP/NCzas