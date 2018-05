Ratlerek szczeka na słonia, czyli Tusk atakuje Trumpa na Twitterze

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk skrytykował politykę USA i administrację prezydenta Donalda Trumpa. Na konferencji prasowej w Sofii przed szczytem UE-Bałkany Zachodnie Tusk powiedział, że w efekcie działań Trumpa UE „pozbyła się wszelkich złudzeń”.

„Możemy podziękować prezydentowi Trumpowi, bo dzięki niemu w Europie pozbyliśmy się złudzeń. Dał nam do zrozumienia, że jeśli potrzebujesz pomocnej dłoni, to znajdziesz ją… na końcu własnego ramienia” – powiedział Tusk.

Czytaj też: Korwin-Mikkego polemika z matką niepełnosprawnego chłopca. „Państwo nie jest instytucją charytatywną”

Looking at latest decisions of @realDonaldTrump someone could even think: with friends like that who needs enemies. But frankly, EU should be grateful. Thanks to him we got rid of all illusions. We realise that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm.

— Donald Tusk (@eucopresident) May 16, 2018