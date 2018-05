Tomasz Komenda ostro do tych, którzy wrobili go w więzienie. „Nie spocznę, dopóki nie zrobię tego!”

Osoby, które mnie wrobiły, będą nosić piętno do końca swojego życia; nie spocznę, dopóki nie doprowadzę do tego, by usiadły na ławie oskarżonych i poczuły to, co ja czułem przez osiemnaście lat – powiedział w środę Tomasz Komenda.

Sąd Najwyższy uniewinnił w środę Komendę, skazanego prawomocnie w 2004 r. na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Mężczyzna spędził w więzieniu 18 lat.

„Ja jestem od dzisiaj wolnym człowiekiem, a osoby, które mnie wrobiły, będą piętno nosić do końca swojego życia. Nie spocznę, dopóki nie zrobię tego, żeby te osoby usiadły na ławie oskarżonych, żeby choć przez chwilę poczuły to, co ja czułem przez osiemnaście lat” – powiedział Komenda na konferencji prasowej.

Jak mówił, przez cały ten okres był „kozłem ofiarnym”, a skazanie na wieloletnie więzienie nazwał „jedną wielką pomyłką”. „Jak ci ludzie, którzy mnie wsadzili, mogą teraz normalnie funkcjonować? Jak mogą patrzeć na siebie w lustrze, nie mając sobie nic do zarzucenia?” – pytał.

Komenda podkreślił, że obecnie chce przede wszystkim skupić się na uzyskaniu odszkodowania.

O kim to Tomasz Komenda mówi???🤔🤔🤔🤔

– Ja tu widzę jednego dziennikarza, który mnie przez 18 lat oczerniał. Przez 18 lat dla tej osoby byłem pedofilem. pic.twitter.com/kN7ntc4gjv — PikuśPOL 🇵🇱 💯‏ (@pikus_pol) 16 maja 2018

(PAP)