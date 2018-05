Tusk obawia się oskarżenia o zdradę dyplomatyczną? Były premier chce ograć polityków PiS

Politycy PiS nie mają wątpliwości, że Donald Tusk powinien usłyszeć zarzut zdrady dyplomatycznej w związku z katastrofą smoleńską. Szef Rady Europejskiej ma jednak już plan, jak uniknąć problemów, które uniemożliwiłby mu start w wyborach prezydenckich – podał „Super Express”.

Już ponad rok temu ówczesny minister Obrony Narodowej złożył do prokuratury zawiadomienie ws. Donalda Tuska. Chodzi o wydarzenia z kwietnia 2010 roku.Politycy partii rządzącej są zdania, że były premier powinien stanąć przed sądem za zdradę narodową. Z kolei w PO uważają te zapowiedzi za bardzo realne.

Donald Tusk byłby wzmocnieniem dla naszej listy do europarlamentu. Wszystkie ręce na pokład i chcemy wygrać te wybory! – przyznaje w rozmowie z „SE” rzecznik PO Jan Grabiec.

Jak dale czytamy w gazecie. Gra nie toczy się o miejsce w parlamencie UE. Rzeczywista stawka to start w wyborach prezydenckich. PO chce wywalczyć dla Tuska mocny immunitet europejski, który miałby go ochronić.

Politolog prof. Kazimierz Kik stwierdził, że Tusk to „bardzo sprytnym graczem”. Jego celem jest powrót do polityki krajowej. Interesy Tuska co do jego politycznej przyszłości mogłyby być w ten sposób zabezpieczone – ocenił prof. Kik.

Zobacz: Co to jest? Morze wyrzuciło włochatego potwora na ląd. Ludzie są przerażeni i zwiastują najgorsze

Źródło: „Super Express”