Uwaga! Złodzieje podszywają się pod Rossmanna. Oszuści kuszą bonem o wartości 1000 zł

Uwaga! Rossmann ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod sieć drogerii. Złodzieje wysyłają mejle, w których pod pozorem szansy wygrania karty podarunkowej o wartości 1000 zł, nakłaniają do kliknięcia w link, przekierowujący do ich strony. Kiedy klikniemy to mamy problem – pobieramy groźnego wirusa.

Jeżeli się nabierzemy na ten podstęp oszustów to automatycznie po wejściu na stronę pobieramy na komputer wirusa, który będzie śledził wszystkie nasze ruchy.

Jak podaje portal Superbiz.pl rzeczniczka prasowa Rossmanna Agata Nowakowska, mówi jak rozpoznać szkodliwego mejla. Widnieje na nim zniekształcone logo Rossmanna oraz tekst:

„Mamy dla Ciebie wyjątkową niespodziankę! Masz szanse wygrać kartę podarunkową Rossmann o wartości 1000 zł. Kliknij link i rywalizuj o wygraną”.

„Informacje o akcji rozdawania kart podarunkowych lub konkursy z koniecznością wysyłania płatnych SMS w grupach lub profilach podszywających się pod drogerie Rossmann są próbą oszustwa. Podejmujemy kroki, aby tego typu fałszywe informacje zostały zablokowane, tymczasem bardzo prosimy Państwa o ostrożność” – ostrzega na swojej oficjalnie stronie Rossmann.

Rossmann przypomina również, że wszystkie organizowane przez nią konkursy i promocje prezentowane są tylko i wyłącznie w gazetkach promocyjnych, magazynie „Skarb”, aplikacji Rossmann PL, na portalu www.rossmann.pl, a także na oficjalnych profilach Rossmanna w mediach społecznościowych oznaczonych jako konta zweryfikowane.

„Udział w naszych akcjach i konkursach NIGDY nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi kosztami” – czytamy w komunikacie Rossmanna.

Nczas.com./ se.pl/ Superbiz.pl