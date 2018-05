W Izraelu nie zginęli zwykli Palestyńczycy. Hamas potwierdza – to byli nasi członkowie

Przedstawiciel radykalnej organizacji Hamas Salah Bardawil poinformował w środę, że wśród „62 męczenników”, którzy zginęli podczas poniedziałkowych protestów w Strefie Gazy, 50 było członkami Hamasu.

Według rzecznika izraelskiej armii Jonathana Conricusa jest to dowód „na to, co wielu próbowało ignorować: Hamas stoi za tymi zamieszkami i określanie zamieszek mianem +pokojowych protestów+ nie może być zgodne z prawdą”.

We wtorek izraelskie wojsko informowało, że co najmniej 24 zabitych spośród 58 osób, które zginęły podczas poniedziałkowych protestów w Strefie Gazy, to członkowie organizacji terrorystycznych, m.in. Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu.

„Większość zabitych osób należała do organizacji terrorystycznej Hamas, część natomiast do Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu” – przekazały izraelskie siły zbrojne, dodając, że informacje zostały zgromadzone podczas wspólnego dochodzenia prowadzonego z izraelską służbą bezpieczeństwa Szin Bet.

Według źródeł dyplomatycznych USA zablokowały w poniedziałek przyjęcie oświadczenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającego do niezależnego śledztwa w sprawie wydarzeń w Strefie Gazy. W projekcie tekstu, który otrzymała AFP, potępiono również użycie broni, które spowodowało śmierć kilkudziesięciu palestyńskich cywilów. (PAP)