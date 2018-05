Wszechpolacy idą do sądu przeciwko popieranemu przez PiS prezydentowi Katowic. „Prezydencie, szykuj się na przegraną”

Młodzież Wszechpolska odwoła się do sądu od decyzji prezydenta Katowic Marcina Krupy, który nie zgodził się na planowane na niedzielę zgromadzenie tej organizacji, argumentując m.in. iż Katowice są przeciwne nacjonalizmowi.

6 maja Krupa zdelegalizował inną demonstrację narodowców – Marsz Powstańców Śląskich – argumentując to względami bezpieczeństwa mieszkańców – na ulicach Katowic doszło wtedy do incydentów.

„Zdecydowanie potępiam takie działania, by pod przykrywką +promowania patriotyzmu+ propagować tak naprawdę rasistowskie hasła” – mówił wówczas Krupa. Również od tej decyzji organizacja odwołała się do sądu.

„Będziemy podejmować kroki prawne skierowane przeciwko ostatnim decyzjom prezydenta Krupy. Młodzież Wszechpolska odwołała się już od decyzji rozwiązania Marszu Powstańców Śląskich – uzasadnienie było absurdalne i bezzasadne, a sama decyzja czysto polityczna. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie tej kwestii przez sąd. Podobnie teraz zapowiadamy złożenie odwołania od decyzji zakazu zgromadzenia do sądu okręgowego, który ma obowiązek rozpatrzeć je w ciągu 24 godzin” – czytamy w komunikacie MW przesłanym w środę PAP.

Według MW decyzja Krupy ma charakter polityczny. Jak oceniono, „w obu przypadkach prezydent Katowic działał nie na podstawie prawa, a opierał się tylko i wyłącznie na własnym światopoglądzie”.

„Zachowanie Marcina Krupy przypomina najgorsze praktyki stosowane przez włodarzy miast podczas rządów PO-PSL, w czasie których np. Hanna Gronkiewicz-Waltz rozwiązywała Marsze Niepodległości, narażając kilkudziesięciotysięczny tłum polskich patriotów i narodowców na olbrzymie niebezpieczeństwo” – podkreślono w komunikacie.

MW przypomina, że w nadchodzących wyborach samorządowych Marcin Krupa (bezpartyjny, startujący w poprzednich wyborach pod szyldem własnego komitetu – PAP) uzyskał poparcie PiS. „To pokazuje, że kandydaci PiS oraz przedstawiciele aktualnego rządu reprezentują postawy charakterystyczne dla liberalnej lewicy” – czytamy.

Związany z PiSem prezydent Katowic @KrupaMarcinpl jednak to zrobił – błędnie rozumiejąc ustawę Prawo o zgromadzeniach zakazał niedzielnej pikiety @MWszechpolska skierowanej przeciw niemu. Teraz przegra przed sądem a pikieta i tak się odbędzie. Zbyt rozgarnięty to on nie jest 😆 https://t.co/X0ps1CLKkg

— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) May 16, 2018