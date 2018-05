Zbyt wielu czarnoskórych przestępców – rasistowska policja Londynu

Amnesty International oskarża londyńską policję o rasizm. Powód – 78 proc. osób figurujących w dokumencie Gang Violence Matrix to osoby czarnoskóre. Organizacja twierdzi, że doszło do pogwałcenia praw człowieka i jawnej dyskryminacji na tle rasowym. Prawda w oczy kole.

Utworzony po zamieszkach w 2011 r. Gang Violence Matrix stanowi spis osób, które mogą stanowić zagrożenie dla innych mieszkańców. Lista jest aktualizowana na bieżąco i zawiera nazwiska ludzi, którzy należeli do gangów, dopuścili się przemocy, napaści, rabunków lub innych przestępstw.

W spisie zawierającym ok. 3800 nazwisk 78 proc. ludzi jest czarnoskóra. Warto dodać, że zaledwie ok. 13 proc. mieszkańców miasta to osoby czarnoskóre. W spisie uwzględniono także osoby niepełnoletnie. Najmłodsza ma zaledwie 12 lat.

Zdaniem Amnesty International dokument ma charakter rasistowski, a policja dopuściła się pogwałcenia praw człowieka i dyskryminacji. Kate Allen z brytyjskiego oddziały organizacji uważa, że policja tworzy dokument, biorąc pod uwagę zupełnie błędne przesłanki, a funkcjonariusze działają często w sposób samowolny i wciągają na listę osoby, które w ogóle nie powinny się tam znaleźć.

Organizacja wskazuje, że głównym problemem miasta są napaści nożowników, którzy rzadko mają jakikolwiek związek ze zorganizowaną przestępczością. Tymczasem londyńska policja przykłada znacznie większą wagę do problemu gangów.

Amnesty International zdaje się nie dostrzegać zagrożenia płynącego ze strony sprawnie działających grup przestępczych. W raporcie organizacji nie odwołano się zupełnie do zagrożeń, jakie dla Londyńczyków stwarzają gangi. Nie wspomniano także o narodowości i kolorze skóry nożowników.

Warto przypomnieć, że brytyjski, ale również inne oddziały Amnesty International nie podjęły absolutnie żadnej akcji w sprawie Alfiego Evansa, którego brytyjskie sądy skazały na śmierć. Nikt nie walczył, by dziecko mogło być przewiezione do włoskiego szpitala.

