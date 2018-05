Ziemkiewicz ostro o prezydencie Dudzie. „Brak godności i rozumu!”

Znany publicysta Rafał Ziemkiewicz ostro skrytykował prezydenta Andrzeja Dudę za jego zamiar spotkania się z burmistrzem Jersey City Stevenem Fulopem.

Ziemkiewicz zarzuca głowie państwa brak godności i rozumu.

Prezydent spotyka się z tym gnojkiem jakby nic się nie stało?! Naprawdę? Nie mogę uwierzyć w raki brak rozumu i godności https://t.co/JQ7cfw4b2y — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) 16 maja 2018

Prezydent Andrzej Duda i burmistrz Steven Fulop razem złożą dziś wieńce pod Pomnikiem Katyńskim. Wizyta w Jersey City będzie jednym z punktów pierwszego dnia wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych (IAR) https://t.co/Gf8NTRtOhl — Polskie Radio 24 (@PolskieRadio24) 16 maja 2018

Burmistrz Steven Fulop zwyzywał marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego pisząc o trzeciej osobie w państwie „ten facet to jakiś żart” i nazwał marszałka „antysemitą” i „białym nacjonalistą”, który zaprzecza Holokaustowi, co czyni go niewiarygodnym.