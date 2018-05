Chcesz polecieć w kosmos? Apulia zaprasza

Z lotniska koło Tarentu w Apulii, na południu Włoch, będzie można polecieć w kosmos. To pierwsze lotnisko we Włoszech, które ma obsługiwać także loty orbitalne

Zgodnie z planami przedstawionymi przez przewodniczącego władz regionu Apulia Michele Emiliano lotnisko Grottaglie, wybrane spośród innych włoskich kandydatur, stanie się do 2020 roku portem kosmicznym, obsługującym loty orbitalne na wysokość około 100 kilometrów.

Tym samym lotnisko chce stać się ważnym punktem na mapie rozwijającej się światowej komercyjnej turystyki kosmicznej.

„Podpiszemy natychmiast kontrakty z liniami lotniczymi, które organizują takie loty” – oświadczył Emiliano, podkreślając, że miejsce to będzie punktem odniesienia dla całej Europy. „Dla Apulii to czynnik przyciągający zainteresowanie i inwestycje o ogromnym znaczeniu” – dodał przewodniczący władz Apulii. Jego zdaniem stanowi to wielką szansę na rozwój całego regionu, który leży na biedniejszym południu Włoch.

Jak zapewniono, lotnisko Grottaglie, wyróżniające się rozwiniętym zapleczem badawczym w dziedzinie kosmosu i aeronautyki oraz wysokim poziomem przemysłu związanego z tą dziedziną, stanowi doskonałe miejsce na taki obiekt zarówno z punktu widzenia logistyki, jak i prowadzonej tam działalności.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)