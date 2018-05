Oficjalnie ogłoszone. Buffon odchodzi. Szczęsny bramkarzem nr 1 Juventusu

Legenda Juventusu i reprezentacji Włoch Gianluigi Buffon kończy karierę w drużynie mistrza Włoch. Właśnie oficjalnie ogłosił, że żegna się z Juventusem. To otwiera wspaniałe perspektywy przed Wojciechem Szczęsnym, który teraz zostanie nr 1 w bramce Starej Damy.

„W sobotę rozegram ostatni mecz w barwach Juventusu. Cieszę się, że udało mi się dobić do czterdziestki w takiej formie. Jeszcze piętnaście dni temu byłem pewien, że kończę karierę. Ale teraz mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że jedynym, czego jestem pewny, to to, że odchodzę z Juventusu. Dostałem sporo ciekawych propozycji z innych drużyn, spoza Włoch – powiedział Buffon na specjalnej konferencji prasowej”.

Buffon był nie tylko jednym z najlepszych bramkarzy w XXI w., ale też prawdziwym sportowcem w całym znaczeniu tego słowa.

Jego najważniejsze osiągnięcia:

1. Mistrzostwo Świata – 2006 r.

2. 11 tytułów mistrzostw Włoch (najwięcej w historii).

3. Najdłużej utrzymane czyste konto w historii Serie A – 974 minuty

4. 300 czystych kont w 655 meczach

5. Najwięcej występów w reprezentacji Włoch: 176.

Opinie o Buffonie:

Zlatan Ibrahimović – „To najlepszy bramkarz, z którym musiałem się zmierzyć”.

Ronaldinho – „Poznałem wielu dobrych bramkarzy. Każdy z nich miewał jednak lepsze i gorsze okresy. Tylko jeden utrzymywał wysoką formę przez cały czas – Gianluigi Buffon”.

Andrea Pirlo – „Przyglądać się, jak trenuje i jak się przygotowuje do meczu – to było coś. Ten facet nie ma słabości”.

Iker Casillas – „To dla mnie prawdziwa marka. Kiedy zaczynałem grać, marzyłem, by być taki, jak on”.

Teraz jego miejsce zajmie w Juventusie Turyn, bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny.

Źródło: Przegląd Sportowy