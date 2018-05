Takie rzeczy tylko w Szwecji. Imigrant przycisnął kobietę do muru w centrum miasta i zgwałcił. Dostał 10 miesięcy więzienia

19-letni imigrant z Erytrei został skazany na 10 miesięcy więzienia za gwałt. Według sądu nie było to „rażące przestępstwo”. Po odsiedzeniu wyroku będzie mógł pozostać w Szwecji.

Do napadu doszło w centrum Uppsali. Nastolatek napadł na kobietę, przycisnął ją do muru i brutalnie zgwałcił. Chociaż minimalna kara w Szwecji za gwałt wynosi 2 lata więzienia, imigranta skazano tylko na rok i trzy miesiące, bo jak twierdził w chwili popełniania przestępstwa nie miał jeszcze 18 lat. Potraktowano go więc jako nieletniego.

Ponadto w Szwecji darowuje się 1/3 kary, więc Erytrejczyk odsiedzi tylko 10 miesięcy.

Sąd w Uppsali uzasadniając wyrok stwierdził, iż imigrant „nie popełnił poważnego przestępstwa i jeśli pozostanie w Szwecji nie będzie stanowił zagrożenia dla ładu społecznego”.

Zobacz też: Niemiecki parlament wrze! Politycy awanturują się o uchodźców. „Kto płaci w wam pensje? Na pewno nie burki i żyjący z zasiłków muzułmańscy nożownicy”

To uzasadnienie sentencji oznacza, że po wyroku będzie mógł pozostać w Szwecji, mimo iż prokurator domagał się by go deportowano. Imigrant wcześniej uzyskał tymczasowe prawo pobytu.

Szwedzka Rada Imigracyjna uznała, że gwałciciel może być po powrocie do swojego kraju prześladowany. Sąd odrzucił więc wniosek prokuratury o ekstradycję.

Zobacz też: Znowu gang „uchodźców”. Austriacy rozbili bandę handlarzy i przemytników narkotyków