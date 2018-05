Wyborcza idzie na całość! Czytelnicy organu Michnika wstydzą się tego, że są Polakami!

Wyborcza idzie na całość! Polityka wstydu w natarciu. Na łamach gazety Adama Michnika pojawił się sondaż, który pokazuje kim są czytelnicy „GW”. Z czego są dumni i czego się wstydzą. Jak się okazuje znaczna większość czytelników wstydzi się tego, że są Polakami!

Z sondażu wynika, że zdecydowana większość czytelników „GW” wstydzi się tego, że jest Polką lub Polakiem – to 78 proc. badanych.

Przeczytaj też: Niemiecki parlament wrze! Politycy awanturują się o uchodźców. „Kto płaci w wam pensje? Na pewno nie burki i żyjący z zasiłków muzułmańscy nożownicy”

Co jest wymieniane jako powód do wstydu? Przede wszystkim działalność rządzących, na którą wskazuje 84 proc. Kolejny powód do wstydu to zaściankowa religijność, na którą wskazuje 65 proc. ankietowanych.

Nie podoba im się również rosnący nacjonalizm i rasizm, niska kultura polityczna, chamstwo, oddalenie się od standardów Europy, restrykcyjne prawo aborcyjne, homofobia i nieprzyjmowanie uchodźców.

ZNAMIENNE‼️ #RT

Tak wygląda #antypolonizm w praktyce. Urabianie poczucia niższości, kompleksów z racji pochodzenia. Oto sonda w @gazeta_wyborcza:

▶️11% – odczuwa dumę z bycia Polakiem

▶️78% – odczuwa wstyd z powodu bycia Polakiem Michnikowa pedagogika wstydu pełną gębą! pic.twitter.com/6waB9uEllV — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) May 16, 2018

Czyli wyborcy PO i Nowoczesnej wypisz, wymaluj. Co polskie to obciach i zaścianek.W sondażu pojawiło się również stwierdzenie, że czytelnicy wstydzą się biedy kraju i historii Polski.

Po raz kolejny mamy do czynienia z jawnym antypolonizmem tworu Adama Michnika. 100 tys. osób, które deklaruje, że czyta Gazetę Wyborczą to okazuję się ludzie pełni kompleksów i poczucia niższości z powodu swojego pochodzenia.

Dobrym przykładem jest tutaj aktor Jerzy Stuhr, ktory w wywiadzie powiedział:

„Za granicą mówię żonie na ulicy: Tylko nie za głośno po polsku”.

Smutne, że na 100-lecie państwa polskiego takie media dalej wiodą w Polsce prym…

Przeczytaj też: Wolność słowa według TVN. Dyrektor Miszczak przyznaje, że w stacji nie wolno śmiać się z Platformy! „Lemingi tego nie chcą”

Nczas.com/ wpolityce.pl /Gazeta Wyborcza