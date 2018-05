Złapano jednego z największych zbrodniarzy ISIS. Osobiście obcinał głowy i palił jeńców żywcem [WIDEO]

Wśród czterech wysoko postawionych przywódców ISIS złapanych ostatnio w Iraku znajduje się Saddam al-Jamal. Według jordańskich służb odpowiada on m.in za spalenie żywcem pilota Muatha al-Kasasbeha.

W 2015 roku ISIS opublikowało w internecie nagranie, które wstrząsnęło światem. Widać na nim okrutną egzekucję jordańskiego pilota. Wsadzony do klatki 26-letni Muath al-Kasasbeh zostaje spalony żywcem.

Wszytsko wskazuje na to, że Irakijczycy pochwycili terrorystę odpowiedzialnego za tę okrutną zbrodnię. Jest nim Saddam al-Jamal, który zanim przyłączył się do ISIS walczył Armii Wyzwolenia Syrii i oddziałach Ahfab al-Rasoul, które miały uchodzić za umiarkowane i były wspierane przez siły koalicji walczące z terrorystami.

Zobacz też: Niemcy będą tyrać do siedemdziesiątki? Ktoś musi utrzymywać imigrantów

Saddam al-Jamal zasłynął z okrucieństwa. Osobiście obcinał głowy jeńcom. Odpowiadać ma także za wymordowanie 700 osób z klanu w Syrii, który przeciwstawił się ISIS.

Irakijczycy oskarżają go także o zamordowanie całej rodziny, po tym jak rodzice nie zgodzili się by ich córka wyszła za niego za mąż. Zbrodniarz dokonywał też egzekucji na dzieciach i robił to na oczach ich rodziców.

Irakijczycy zdołali go złapać po tym jak wcześniej pochwycili innego z przywódców ISIS Ismaila al-Eithawi. Używając jego telefonu komórkowego, za pomocą szyfrującej aplikacji Telegram przesłali wiadomości do pozostających w Syrii dowódców ISIS, by przedostali się do Iraku. Tam zastawiono na nich pułapkę. Złapano 5 obecnie najważniejszych ludzi ISIS w tym Saddama al-Jamala.

Zobacz też: W Izraelu nie zginęli zwykli Palestyńczycy. Hamas potwierdza – to byli nasi członkowie