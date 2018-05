Korwin-Mikke ostro o Żydach próbujących wyłudzać majątki od Polski: „Należy ich aresztować, tak jak tych, którzy wyłudzali kamienice”

Prezes partii „Wolność” Janusz Kowin-Mikke w programie telewizji „wPolsce” odniósł się do ustawy 447 podpisanej przez prezydenta Donalda Trumpa, której procedowanie przez Kongres USA wzbudziło olbrzymi niepokój w Polsce. Dokument ten ma na celu pomóc środowiskom żydowskim przejmowanie majątków bezspadkowych.

Według prezesa „Wolności” stanowisko polskiego rządu powinno być jednoznaczne i spokojne. Należy wprowadzić stosowną ustawę uniemożliwiającą środowiskom żydowskim bezkarne wyłudzanie polskiej własności.

Nie możemy czuć się spokojnie jeżeli rząd chce rozmawiać. Jeżeli chce rozmawiać, to znaczy, że chce też ustąpić. Należy stworzyć ustawę reprywatyzacyjną, której efektem będzie oddanie nieruchomości wszystkim spadkobiercom, po czym powiedzieć – spokojnie, nas to w ogóle nie interesuje. Nie powinno być żadnej dyskusji, żadnej komisji. Nie rozmawiać – przekonywał Janusz Korwin-Mikke.

Po prostu – prawo polskie nie przewiduje zwrotu komuś innemu niż spadkobierca i jeżeli ktoś wystąpi z roszczeniem, np. prezes Kongresu Żydów Amerykańskich to należy aresztować faceta za próbę wyłudzenia, tak samo jak tych, którzy wyłudzali kamienice. Wydać nakaz aresztowania i koniec – podkreślał prezes partii Wolność.

W odniesieniu do ustawy o IPN Korwin-Mikke przypomniał o hipokryzji i bezczelności Żydów, którzy dużo wcześniej przyjęli analogiczne przepisy u siebie.

Ustawa o IPN jest oczywiście idiotyczna, ale chcę przypomnieć, że to jest dosłownie kopią ustawy wydanej przez Kneset, która karze za negowanie Holokaustu, czyli dokładnie tak samo próbuje ustalać prawdę historyczną przez więzienie. Obie te ustawy należałoby wykasować. W tej chwili, w Niemczech, na 2 lata więzienia skazano babcię, która ma 89-lat, za negowanie Holokaustu. To może by dla pucu wsadzić jakiegoś Niemca na podstawie ustawy, imputowanie Polsce udziału w Holokauście – mówił Janusz Korwin-Mikke.

Źródło: wPolsce