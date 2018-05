Lewica jej nienawidzi. Rosjanie nazywają „mistrzynią tortur.” Gina Haspel pierwszą kobietą na czele CIA

Gina Haspel została zatwierdzona przez amerykański Senat na stanowisko szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej. To pierwsza kobieta, która pokieruje jednym z najpotężniejszych wywiadów świata. Lewica w Europie i Demokraci oskarżają ją o stosowanie tortur.

Haspel została nominowana przez prezydenta Trumpa w połowie marca, po tym jak jej poprzednik Mike Pompeo został sekretarzem stanu. Jej zatwierdzanie przez Senat trwało ponad 2 miesiące, bo Demokraci robili wszystko, by storpedować jej kandydaturę. W trakcie przesłuchań w Senacie oskarżali ją m.in o stosowanie tortur.

Urodzona w 1956 roku Haspel niemal całe swoje zawodowe życie spędziła w CIA i oprócz tego, że jest pierwszą kobietą na stanowisku szefa CIA, to także jednym z niewielu szefów w historii Agencji, którzy wywodzą się z tej instytucji. Najczęściej na stanowisko szefa powoływane były osoby z zewnątrz- politycy.

To właśnie przeszłość Haspel była pretekstem dla Demokratów do prób zablokowania jej kandydatury. Nowa szefowa CIA kierowała m.in tajnymi placówkami agencji na całym świecie, gdzie przesłuchiwano schwytanych po zamachu z września 2001 terrorystów. Demokraci oskarżali ją o podtapiania – waterboardingu, co według nich było torturowaniem przesłuchiwanych.

Podtapianie polega na zakrywaniu twarzy leżącego więźnia ręcznikiem i polewanie jej wodą. Woda nie dostaje się do płuc, ale mózg odbiera sygnały jakby człowiek tonął.

Haspel miała kierować tajną placówką gdzie stosowano takie metody przesłuchań m.in w Tajlandii. Demokraci oskarżali ją o znęcanie się, łamanie praw człowieka i okrucieństwo. Rosjanie, gdy uzyskała nominację od Trumpa ochrzcili ją mianem „mistrzyni tortur”.

Jednak na początku XXI wieku metoda ta była legalna i powszechnie stosowana. O jej używaniu mówił nawet ówczesny prezydent George Bush. Ostatecznie po wielu krytycznych głosach w mediach i Kongresie w 2006 roku zaprzestano stosowania jej.

W 2017 roku międzynarodowa organizacja Europejska Rada Praw Konstytucyjnych i Człowieka wystąpiła do niemieckiej prokuratury federalnej o wydanie nakazu aresztowania Haspel i zatrzymania jej, gdy tylko pojawi się w Europie. Organizacja zajmowała się sprawą terrorysty Abu Zubajdy – Saudyjczyka, który był jednym z organizatorów zamachów na World Trade Center w 2011 roku.

Pochwycony w 2002 roku przez amerykańskie służby Zubajda był podtapiany 83 razy. Przetrzymywany miał być także więzieniu CIA na terenie Polski, a teraz jest w Guantanamo, które Obama obiecywał zamknąć w pierwszym roku swego urzędowania. Oczywiście nie zrobił tego i więzienie na Kubie funkcjonuje dalej.

Demokraci obawiają się też, że Haspel doprowadzi do prawdziwej czystki w Agencji. Kierujący nią za prezydentury Obamy, zwolennik Komunistycznej Partii Ameryki John Brennan ściągnął do Agencji mnóstwo lewackich działaczy.

Prezydent Donald Trump bronił swej kandydatki mówiąc, iż działała zgodnie z obowiązującymi procedurami i nie łamała prawa. Sam Trump jeszcze w trakcie kampanii wyborczej wielokrotnie mówił o podtapianiu jako bardzo skutecznej i stosunkowo nieszkodliwej metodzie. Wskazywał, że terroryści nie mają żadnych zasad i hamulców, tymczasem dzięki podtapianiu wydobyto zeznania, które zapobiegły wielu zamachom i pozwoliły m.in schwytać Osamę Bin Ladena.

