Masakra w amerykańskiej szkole. Są zabici i ranni. Strzelał uczeń

Od ośmiu do 10 osób zginęło w piątek w strzelaninie w szkole średniej w mieście Santa Fe w stanie Teksas – poinformowała lokalna policja. Sprawcą był uczeń tej szkoły – poinformował szeryf hrabstwa Harris, w którym leży Santa Fe. Prezydent Trump natychmiast zareagował na strzelaninę.

Według niej większość zabitych to uczniowie.

Czytaj też: Trump: „To nie ludzie – to zwierzęta!” Meksyk oficjalnie protestuje. Międzynarodowa afera po słowach prezydenta USA

Santa Fe leży około 50 kilometrów na południowy wschód od Houston.

Sprawcą piątkowej strzelaniny w szkole średniej w mieście Santa Fe w Teksasie z co najmniej ośmioma ofiarami śmiertelnymi był uczeń tej szkoły – poinformował szeryf hrabstwa Harris, w którym leży Santa Fe.

Domniemanego zabójcę aresztowano – powiedział na konferencji szeryf Ed Gonzalez, dodając, że teren szkoły jest wciąż traktowany jako miejsce, gdzie trwają działania przestępcze.

Media informują, że sprawcą jest 17-letni uczeń Dimitrios Pagourtzis.

Mugshot of Dimitrios Pagourtzis, suspect in the Santa Fe, Texas school shooting. He has been booked into the Galveston County Jail and charged with capital murder. No bond. pic.twitter.com/sjV1sWlTuR

„W naszym kraju to trwa zbyt długo. Zbyt wiele lat. Zbyt wiele dekad” – powiedział prezydent.

President Trump on the school shooting in Santa Fe, Texas: "This has been going on too long in our country. Too many years. Too many decades now" https://t.co/ZWuDRIVYKp pic.twitter.com/FIgt9zXsOo

— CNN (@CNN) 18 maja 2018