Napływa do nas chłodne powietrze. Już niedługo będzie cieplej, ale deszcze nas nie opuszczą [PROGNOZA POGODY]

Polska jest pod wpływem zatoki związanej z niżem przemieszczającym się znad wschodniego pogranicza nad Białoruś. Po południu na północy nasunie się chłodny front atmosferyczny. Zacznie za nim napływać chłodne powietrze polarne morskie.

W piątek zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na wschodzie i południu kraju. W czasie burz prognozowane opady do 15 mm. Temperatura maksymalna od 14 st., 15 st. na terenach podgórskich i nad morzem do 18 st. w centrum i 22 st. na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. W czasie burz możliwe porywy do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane lub duże, nad ranem gdzieniegdzie rozpogodzenia. Miejscami w południowo-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 4 st., 5 st. lokalnie na Przedgórzu Sudeckim, Pomorzu i Kujawach do 8 st. w centrum i 12 st. na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, z kierunków północnych i zachodnich.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na wschodzie, południu i krańcach zachodnich duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. do 21 st., chłodniej na wybrzeżu: 14 st., 15 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

Wiele wskazuje na to, że opady będą nam towarzyszyć prawie do końca miesiąca, ale temperatury od niedzieli będą sukcesywnie wzrastać. Już we wtorek termometry w centrum kraju wskażą nawet do 24 stopni C., a w kolejnych dniach o dwa stopnie więcej. Na przełomie maja i czerwca czeka nas iście letnia aura.

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl