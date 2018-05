Niesamowite nagrania – oko w oko z potężnym żywiołem! Wielka trąba powietrzna przeszła przez Niemcy. Zniszczone budynki, obalone drzewa. Są ranni [VIDEO]

W środę przez zachodnie Niemcy przetoczyła się trąba powietrzna. Żywioł nie oszczędzał niczego na swojej drodze, obalał drzewa i zrywał dachy z budynków. Groźnemu zjawisku towarzyszyło gradobicie. Ranne zostały co najmniej dwie osoby.

Kierowca wysiadł z samochodu i próbował sprzątnąć gałęzie z drogi. Poważnie ranny trafił na oddział szpitalny – poinformował „Bild” główny komisarz policji Klaus Junker. Drugim poszkodowanym był strażak, którego poraził prąd. Obrażenia uznano za lekkie.

Trąba powietrzna przeszła przez tereny Nadrenii Północnej-Westfalii, gdzie zdemolowała pięć wsi. Zniszczonych zostało ok. 50 budynków. Część z nich jest w takiej ruinie, że nie nadają się do zamieszkania.

Żywioł obalił drzewa i zniszczył budynki, część dróg była nieprzejezdna. Autostrada 61, została częściowo zamknięta. Jedna ze stacji pogodowych zanotowała porywy wiatru o prędkości 223 km/h.

Another video of violent tornado near Lobberich, Germany this afternoon, May 16th, 2018! WOW! Video by Björn Wobedo pic.twitter.com/WhrL3xsxdA

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 16 maja 2018