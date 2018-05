PiS słabnie w zachodniej Polsce. Najnowszy sondaż

„Z najnowszych sondaży z czterech województw tzw. ściany zachodniej wynika, że PiS słabnie, a Koalicja Obywatelska odbija kolejne województwa” – podaje „Rzeczpospolita”.

System D’Hondta premiuje koalicje, nawet jeśli wspólne wyniki PO i Nowoczesnej są prostą suma wyników obydwu ugrupowań – mówił dla „Rzeczpospolitej” Marcin Duma z IBRiS.

Coraz popularniejsze staje się też w całym kraju SLD, co z kolei przekłada się na wynik do sejmików. To wzmocnienie opozycji na poziomie lokalnym. Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer twierdzą, że wybory samorządowe będą kluczem do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Dla wszystkich partii opozycyjnych wyniki wyborów lokalnych będą więc sprawdzianem. „W grudniu 2017 r. w woj. dolnośląskim – z bardzo ważnym dla PO Wrocławiem – partia Grzegorza Schetyny wygrywała z wynikiem 24,5 proc. Teraz Koalicja Obywatelska może liczyć na 31,3 proc. PiS znacznie polepszyło swoje notowania. Ale partia Jarosława Kaczyńskiego nadal traci do Koalicji Obywatelskiej” – czytamy na rp.pl.

Jeszcze w grudniu 2017 roku PiS prowadził w sondażach nad PO w woj. zachodniopomorskim. Teraz Koalicja Obywatelska ma niewielką przewagę nad PiS. Podobnie sytuacja wygląda w woj. lubuskim. Tutaj partia rządząca też straciła prowadzenie na rzecz PO i Nowoczesnej.

Zobacz: Dlaczego Polacy wybierają takich polityków? Ciekawe wyniki sondażu. Odkrywają motywy głosowania na daną partię

Źródło: rp.pl