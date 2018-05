Amerykańska publicystka na ostro! „Czy my możemy działać tak jak Żydzi?”

Ann Coulter, to komentatorka z USA, która w sposób bardzo krytyczny podchodzi do kwestii nielegalnych migracji. Po krytycznej eskalacji wydarzeń w Strefie Gazy Coulter zamieściła na Twitterze wpis, który choć krótki, szybko obiegł Internet.

Ann Coulter zamieściła na swoim Facebooku link do artykuł w „New York Times”, w którym opisano otwarcie ognia przez izraelskie siły bezpieczeństwa do Palestyńczyków. Do tego Coulter dodała, krótkie pytanie: „Czy my możemy tak działać? (jak Żydzi – red.)”

Na początku tygodnia doszło do starć, w Strefie Gazy, między Palestyńczykami a Izraelem. Wydarzenia te przypadły na 70. rocznicę Izraela, w dniu w którym przeniesiono amerykańską ambasadę do Izraela. W ich wyniku zmarło kilkudziesięciu Palestyńczyków, a około 2700 zostało rannych.

Coulter już wielokrotnie wcześniej bardzo krytycznej odnosiła się do kwestii nielegalnych migracji. Zdarzyło jej się nawet proponować…strzelanie do imigrantów, by zniechęcić tych, którzy mogliby pójść w ich ślady.

Jeśli strzelisz do jednego, by zniechęcić innych, może zrozumieją tę lekcję, a jeśli stanie się inaczej, to zobaczymy – mówiła w radiu, w programie „Right Wing Watch”. Z kolei w swojej książce napisała, że imigranci czynią USA „krajem mniej uczciwym”.

W ten sam sposób, w jaki imigranci przybywający do Finlandii sprawiają, że kraj ten jest mniej biały, każdy imigrant w USA czyni nas mniej uczciwym krajem – pisała Coulter.

Źródło: Rzeczpospolita/NCzas