Chór i kazanie gospel na królewskim ślubie. Chyba nie wszystkim się podobało [VIDEO]

Duża część ludzkości podnieca się ślubem księcia Harryego i Amerykanki Meghan Markle. Ślub ładny i o ckliwość wielu przyprawiający, ale pojawiły się też na nim elementy nieznane tradycjom brytyjskiej korony i jak się okazało, dla niektórych kontrowersyjne. Były nimi kazanie i śpiew chóru gospel.

Nie jest tajemnicą, iż królowa Elżbieta nie piała z zachwytu, gdy dowiedziała się że książę Harry, szósty w linii następca tronu zamierza ożenić się z amerykańską aktorką serialową. No właśnie – nie dość że aktorka to jeszcze o trzy lata od księcia starsza – Markle ma 36 lat.

Na dodatek na samej ceremonii nie zabrakło elementów, które wywołały zdegustowanie arystokratycznych sztywniaków. Kazanie bowiem wygłosił czarnoskóry biskup amerykańskiego Kościoła Episkopalnego Michael Curry.

Kazanie fajne, ale jednak dość żałosne było to, że nie nauczył się go na pamięć, tylko czytał z tabletu. No i samo kazanie było w iście amerykańskim stylu. Dużo ruchu, miotania się po kazalnicy, zawodzenia i śpiewnego intonowania.

Ponadto, co znów nie wszystkim przypadło do gustu, wystąpił chór gospel, który odśpiewał „Stand by me”. Już podniosły się głosy krytyki, że to wszystko nie ma nic wspólnego z brytyjską tradycja i nie idzie w parze z majestatem monarchii.

W zasadzie można się zgodzić z tymi zastrzeżeniami, ale jest jedno ale. Ślub brał nie tylko któryś tam w kolei następca tronu, ale też czarnoskóra amerykańska aktorka serialowa.

Impreza więc była nie tylko dla rodziny Winsdor Wettin Sachsen-Coburg-Gotha i Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, ale też dla familii Markle. Zrozumiałe więc, że i sama panna młoda i teściowa Harryego chciały mieć na imprezie też coś swojego.

