Co wolno muzułmanom to nie Tobie katoliku! Tak wygląda tolerancja po szwedzku

W przypadku wolności religijnej, w Szwecji nie wszystkich obowiązują te same zasady. Jak donosi CNA, władze miasta Vaxjo w południowej części kraju zgodziły się, by co piątek muezin wzywał przez cztery minuty wyznawców islamu na modlitwę. Wcześniej dwókrotnie zakazały miejscowej parafii katolickiej używania dzwonów.

Policja w Vaxjo wydała zezwolenie, by co piątek muezin mógł przez cztery minuty kierować tzw. adhan czyli wezwanie muzułmanów do modlitwy. Zastrzeżono przy tym, by nie przekraczało ono pewnego poziomu decybeli, tak by nie przeszkadzać mieszkańcom. Pozwolenie obowiązuje przez rok.

Decyzja ta wywołała poczucie niesprawiedliwości wśród społeczności katolickiej. Proboszcz tamtejszej parafii przypomniał, że władze już dwukrotnie odmówiły katolikom prawa do używania dzwonów. Kościół znajduje się około kilometra od meczetu w Vaxjo.

To kwestia sprawiedliwości, a decyzja o przyznaniu meczetowi pozwolenia na wzywanie do modlitwy, sprawiła, że zastanawialiśmy się nad możliwością ponownego złożenia wniosku – mówi ks. Fogelqvist

Kapłan podkreśla, że możliwość użycia dzwonów sprawiłyby, że Kościół katolicki stałby się bardziej widoczny w życiu lokalnej wspólnoty. Ksiądz Fogelqvist chciałby by dzwony kościelne mogły wyzwać wiernych na niedzielne msze święte, a także być używane przy specjalnych okazjach.

Podobne zezwolenia na publiczne wezwania do modlitwy muzułmańskich uzyskały również dwa inne szwedzkie miasta: Botkyrka i Karlskrona. Według danych szwedzkiej Agencji Wspierania Wspólnot Wiary w Szwecji żyje około 400 000 muzułmanów, i ponad 113 000 katolików. Najliczniejszą grupę religijną stanowią luteranie – ok. 6,5 mln mieszkańców Szwecji.

