Ile kosztują nas podróże czołowych polityków? Sumy robią gigantyczne wrażenie

Coraz głośniej się mówi o milionach złotych wylatanych przez premier Beatę Szydło, która miała używać wojskowych samolotów, do lotów na linii Kraków-Warszawa, Warszawa-Kraków. Kosztowne są również podróże członków prezydium Senatu.

Według informacji premier korzystała z wojskowej CASY, samolotu, który stacjonował niedaleko jej rodzinnych stron, na lotnisku w Balicach.

Czytaj też: Coraz drożej na stacjach benzynowych. Ceny szybują

Beata Szydło miała wykorzystywać specjalną instrukcję HEAD, zgodnie z którą maszyny wojskowe mogą wykonywać loty w ramach „misji oficjalnych” i do „celów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych”.

„Szanujemy prawo polityków rządu do tego, żeby poruszać się rządowymi samolotami w ramach rządowej umowy, ale jednoczesne odbywanie lotów samolotami wojskowymi, które przecież też kosztują w momencie, w którym rząd płaci za leasing samolotów cywilnych dedykowanych do tego transportu, oznacza po prostu marnotrawstwo, oznacza podwójne wydatkowanie środków publicznych” – powiedział w zeszłym roku Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej.

Nie wiadomo, czy loty premier Szydło były naruszeniem prawa, czy też mieściły się w ramach instrukcji HEAD. Nie ulega jednak wątpliwości, że skoro rząd płaci za leasing samolotów cywilnych, to latanie wojskowymi wygląda rzeczywiście na marnotrawstwo.

Otrzymałem odpowiedź na interpelację ws. lotów Beaty Szydło wojskową CASĄ

Okazuje się, że była szefowa rządu używała jej 77 razy. Zgodnie z medialnymi informacjami jeden lot kosztował ok. 34 000 zł. Wychodzi na to, że podatnicy zapłacili za podróże PBS ok. 2 618 000 zł‼️ pic.twitter.com/xcLTD7GAoj

— Krzysztof Truskolaski (@KTruskolaski) 7 maja 2018