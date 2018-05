Kaczyński w sojuszu z Kukizem? To bardzo realny scenariusz. „Koalicja jak najbardziej możliwa”

Jeżeli PiS będzie skłonne przeprowadzić zmiany ustrojowe i fiskalne, to koalicja jak najbardziej możliwa – stwierdził lider ruchu Kukiz’15. Wiele wskazuje na to, że Kaczyński nie będzie miał wyboru i zostanie zmuszony do szukania sobie koalicjanta. Nie ma zbyt dużego wyboru.

PiS jest najsłabszy, odkąd wygrał wybory w 2015 r. Mnożą się problemy i afery. Ugrupowanie pod nieobecność prezesa rozłazi się w szwach. Jeżeli trend się utrzyma, to PiS nie ma najmniejszych szans na uzyskanie samodzielnej większości w Sejmie.

Jednym z najbardziej realnych scenariuszy wydaje się koalicja z ugrupowaniem Pawła Kukiza. Chociaż Kukiz’15 często krytykuje PiS, nie da się ukryć, że jako jedyne środowisko opozycyjne jest w stanie współpracować z partią Kaczyńskiego. Dla całej reszty odsunięcie PiS-u od władzy stanowi główny cel i podstawowe spoiwo.

Kukiz przyznał, że jest w stanie wejść w koalicję z Kaczyńskim, ale tylko pod pewnymi warunkami. Gdyby doszło do takiej teoretycznej sytuacji, że PiS nie może rządzić bez Kukiz’15, to gdyby PiS było skłonne podnieść kwotę wolną od podatku do 30 tys., obniżyć PIT dla mikroprzedsiębiorców do 9 proc., zmienić ordynację wyborczą na model większościowy, skończyć z subwencjami, to proszę bardzo – stwierdził.

Najnowsze sondaże dają partii Kaczyńskiego ok. 40 proc. poparcia. Przekłada się to na ok. 200 – 210 mandatów. Oznacza to, że lider PiS będzie musiał szukać koalicjanta. Funkcjonowanie w formule rządu mniejszościowego nie wchodzi raczej w grę.

Źródło: wp.pl/ewybory.eu/nczas.com