Korwin-Mikke: Straż Marszałkowska powinna usunąć inwalidów z Sejmu. Zdrowego człowieka by usunięto, a nie wolno nikogo dyskryminować

Nie rozumiem dlaczego w ogóle rozmawia się z ludźmi, którzy chcą coś wymóc szantażem. Mnie uczono, że z szantażystą się nie negocjuje – mówił Korwin-Mikke, który był gościem „Rozmowy politycznej” w Polsat News 2.

Janusz Korwin-Mikke był gościem programu w Polsat News 2, gdzie rozmawiał między innymi o proteście rodziców osób niepełnosprawnych. Jeżeli tym ludziom coś obiecano, to trzeba tego dotrzymać, ale to w takim razie ci ludzie powinni okupować siedzibę PiS-u – mówił prezes Wolności.

Straż Marszałkowska powinna ich usunąć z Sejmu – za to biorą pensje. Zdrowego człowieka by usunięto, a nie wolno nikogo dyskryminować. Odmienne traktowanie ich tylko dlatego, że są inwalidami, jest dyskryminacją tych ludzi – dodawał.

Nikomu nie należy dawać żadnych pieniędzy, od tego są fundacje. Podobno 90 procent ludzi chce, by tym inwalidom dać te pieniądze. Tylko jak zabiera im się w podatkach pieniądze, to 40 procent idzie na urzędników, którzy je zmarnują. Gdyby sami dawali, bez pomocy urzędników, to i oni mieliby 20 procent więcej i inwalidzi dostaliby 20 procent więcej – tłumaczył były europoseł.

W wyborach na Prezydenta Warszawy, jako głównego rywala, Korwin-Mikke wskazuje na Patryka Jakiego. Pan Jaki jest komunistą, jak on mówi, że walczy z nieuczciwą reprywatyzacją, to widać, że on walczy w ogóle z reprywatyzacją, a nie tylko nieuczciwą – uważa prezes Wolności.

Korwin-Mikke mówił też o swoich propozycjach dla Warszawy. Jego zdaniem miasto ma być przede wszystkim przejezdne i funkcjonalne, nie będzie więc budowania torów tramwajowych, tam gdzie spowalniają ruch, ani też parków w środku miasta, tylko po to, żeby było ładnie.

Ludziom biednym zależy, żeby zarabiać i się wybić, a nie żeby mieć ładnie czy czyste powietrze. (…) Ja nigdzie smogu nie widziałem. W Polsce najbardziej walczy się ze smogiem w Krakowie, a tam ludzie żyją najdłużej, więc albo tego smogu nie ma albo jest korzystny – twierdzi Korwin-Mikke.

Prezes Wolności wygłosił też dość osobliwą teorię, dlaczego na jego spotkania przychodzi mało kobiet. Na spotkaniach partii lewicowych jest dużo kobiet, bo tam jest rozdawnictwo, a na tym kobiety się znają – powiedział „z przymrużeniem oka” były europoseł.

