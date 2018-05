Krzysztof Bosak rozgrzał Twittera do czerwoności. Po tym wpisie internauci pozostali bezlitośni

Ostatni wpis wiceszefa Ruchu Narodowego, Krzysztofa Bosaka, wywołał falę krytyki. Chodziło o dostawców Uber Eats hinduskiego pochodzenia. Swoje wątpliwości Bosak zamieścił Twitterze. Szybko doczekał się odpowiedzi.

Choć sami zainteresowani emocjonalnie do sprawy nie podeszli, to internauci pozostali bezlitośni.

Właśnie minął mnie kierowca Uber Eats – Hindus w turbanie pedałując na rowerze. Czy to, żeby pewna grupa ludzi miała zawiezione jedzenie zamiast pójść samodzielnie do baru lub sklepu jest tak istotną potrzebą gospodarczą, że chcemy iść w multikulti? – napisał Bosak na Twitterze.

Pod wpisem szybko rozwinęła się dyskusja,do której przyłączył się także ksiądz Karol Darmas.

— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) May 17, 2018

— ks. Karol Darmas ن (@kskarold) May 17, 2018

— ks. Karol Darmas ن (@kskarold) May 17, 2018

Internet jest jednak miejscem, które rządzi się swoimi prawami i bywa często bezlitosny. Pod Tweetem pojawiła się fala szyderczych uwag pod adresem Bosaka.

— Marek Wawrzynowski (@M_Wawrzynowski) May 17, 2018

— Azja Tuhajbejowicz (@azjascor) May 17, 2018

P. Bosak wsiadaj do Ubera lub na rower i do roboty, przykład idzie z góry. Powodzenia.

Panie Krzyśku, jedź Pan do Wielkiej Brytanii i przywieź tych wszystkich Polaków, co to Angolom pizzę rozwiążą! Niech pracują dla ojczyzny, nie dla obcych! A jak nie zechcą, w łańcuchy zakuć i pod bronią sprowadzić zdrajców ojczyzny!

— Aleksandra Duverger🇪🇺🇵🇱💯🇫🇷 (@AleksandraD18) May 18, 2018