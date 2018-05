Merkel stanie przed Trybunałem Stanu? Opozycja oskarża ją o złamanie konstytucji

Alternatywa dla Niemiec chce postawić Angelę Merkel przed Trybunałem Stanu za jej decyzję o otwarciu granic w 2015 roku. Według ugrupowania kanclerz Niemiec złamała konstytucje.

AfD poinformowała, że złożyła oficjalne doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Angelę Merkel. Kanclerz podejmując w 2015 roku decyzję o otwarciu granic i wpuszczeniu nielegalnych imigrantów złamała konstytucję.

Według ugrupowania, a także wielu niemieckich konstytucjonalistów, Merkel powinna była wcześniej uzyskać zgodę Bundestagu. We wrześniu ubiegłego roku tuż przed wyborami parlamentarnymi do mediów wyciekł poufny wewnętrzny raport niemieckiego rządu, w którym także potwierdzono, że gabinet Merkel powinien był mieć zgodę niemieckiego parlamentu na wpuszczenie imigrantów.

Doniesienie AfD dotyczy decyzji z września 2015 roku o całkowitym otwarciu granicy pomiędzy Austrią a Niemcami.

W 2015 w czasie debaty dotyczącej imigracji stwierdziła, że Niemcy sobie z tym poradzą i samodzielnie podjęła decyzję. Pogwałcono też Traktaty Dublińskie, co pozwoliło imigrantom wędrować do Niemiec przez całą Europę. Zgodnie z Traktatem uchodźcy powinni ubiegać się o azyl w pierwszym kraju Unii, do którego wkroczyli.

Według danych Niemieckiego Federalnego Biura Imigracyjnego i Uchodźców (BAMF) pomiędzy styczniem 2015, a marcem aż 1,65 miliona przybyszy złożyło wnioski o azyl w Niemczech.

Trybunał nie podjął jeszcze decyzji, czy po doniesieniu zostanie podjęte dochodzenie.

AfD jest najsilniejszym ugrupowaniem opozycyjnym. We wrześniowych wyborach zdobyło trzecie miejsce. Teraz jednak w sondażach zdecydowanie pokonuje SPD i plasuje się na drugim, za CDU-CSU.

