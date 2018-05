PROGNOZA POGODY: Nadchodzi ocieplenie. Niedługo termometry znów pokażą ponad 30 stopni

Ostatnie dni upłynęły pod znakiem spadku temperatury i pochmurnej pogody. Jednak już w przyszłym tygodniu nastąpi zmiana aury i znaczne ocieplenie.

Ocieplenie ma nastąpić w piątek i już następny weekend będzie dużo cieplejszy, a przede wszystkim słoneczny. Sobota i niedziela upłyną pod znakiem zachmurzenia i temperatury w okolicach 20 stopni Celsjusza.

W przyszłym tygodniu taka pogoda będzie się utrzymywać, a ocieplać zacznie się w piątek. W następny weekend temperatura ma wzrosnąć o kilka stopni.

Na przełomie maja i czerwca do Polski nadejdzie kolejna fala upałów. To spowodowane będzie napływem mas ciepłego powietrza znad Afryki. Wówczas temperatury wzrosną do ponad 30 stopni Celsjusza.

Lato zapowiada się w Polsce bardzo gorąco, temperatura będzie również utrzymywać się na poziomie ponad 30 stopni Celsjusza, w najcieplejszych momentach termometry będą wskazywać 38 stopni.

To jednak sprawi, że prognozuje się gwałtowne burze, opady deszczu i silne porywy wiatru.

Zobacz także: To jedna z najtragiczniejszych katastrof lotniczych w historii. Pod Havaną rozbił się samolot ze 104 osobami na pokładzie. Przeżyły tylko trzy [FOTO/VIDEO]