Narzeczony ministra dostał w twarz. Napastnik krzyczał, że nie lubi homoseksualistów

„Nie lubię homoseksualistów” – miał powiedzieć Słoweniec, który zaatakował narzeczonego duńskiego ministra sprawiedliwości. Partner polityka dostał w twarz. Na miejscu zjawiła się policja.

Słoweniec został ostatecznie zatrzymany pod zarzutem dokonania przestępstwa z nienawiści. Mężczyzna w wieku 34 lat zaatakował Josue Medine Vazqueza, który jest narzeczonym duńskiego ministra sprawiedliwości.

Do incydentu doszło w czwartek w nocy w jednym z lokali w Kopenhadze. Minister Poulsen opublikował na Facebooku post, w którym nawiązał do pobicia swojego partnera oraz zapowiedział, że wyciągnie wnioski z incydentu.

Prawo Danii dopuszcza związki partnerskie osób tej samej płci. od 2012 władze zezwalają także na zawieranie ślubów. Dania była pierwszym na świecie krajem, który dopuścił taką możliwość.

